В региональном Фонде капремонта рассказали, сколько калининградцев не платит взносы
В Калининградской области собираемость взносов на капремонт за январь — март составила 85%. Об этом сообщили в региональном Фонде капремонта.
По словам генерального директора регионального фонда Оксаны Астаховой, в 2017 году уровень платёжной дисциплины граждан улучшился, ведь в прошлом году регулярно перечисляли деньги только 71%.
"Текущая собираемость в период с января по март составила в среднем по Калининградской области 85%. Наиболее высокий уровень собираемости взносов, 86%, отмечен у граждан, уплачивающих взносы в "общий котёл" регионального оператора. Собственники помещений в многоквартирных домах, аккумулирующие средства на спецсчетах фонда, оплатили 81% от общей суммы выставленных квитанций", — рассказала Оксана Астахова.
С осени с должников начали принудительно собирать взносы — применяются арест имущества, запрет выезда за границу и удержание части заработной платы.
"Вместе с тем для граждан, которые объективно не могут нести бремя платежей за капремонт, предусмотрена возможность оформить реструктуризацию долга. Для заключения такого соглашения необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта Калининградской области в любой будний день с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Калининград, ул. Уральская, 18, ТЦ "Мега-Маркет", 4-й этаж. При себе необходимо иметь свидетельство государственной регистрации права собственности и паспорт", — отметили в фонде.
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