Фонд капремонта начал принимать заявки на повышение энергоэффективности домов
В Калининградской области начался приём заявок от собственников на повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области.
Если улучшить энергоэффективность дома, затраты жильцов на коммунальные услуги сократятся. Инструкция, как подать заявку, находится на сайте http://fondgkh.ru/ в разделе "Как получить финансирование / Финансовая поддержка капитального ремонта в 2017 году".
В январе 2017 года Правительство Российской Федерации приняло постановление о финансовой поддержке энергоэффективного капитального ремонта. Согласно постановлению, средства (объём которых на один дом может составить до 5 млн рублей), выделяемые через Фонд содействия реформированию ЖКХ, будут предоставляться на возмещение части расходов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование займом или кредитом, направленным на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Жильцы каких домов могут рассчитывать на поддержку:
— если дом не является аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, срок эксплуатации МКД составляет более 5 и менее 60 лет;
— если дом оснащён общедомовыми приборами учёта коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии) и расчёт за коммунальные услуги осуществлялся на основании таких приборов учёта непрерывно в течение года, предшествующего дате утверждения региональной программы (краткосрочного плана);
— при отсутствии финансирования капитального ремонта МКД за счёт средств регионального оператора, сформированного за счёт взносов на капитальный ремонт собственников помещений другого многоквартирного дома;
— оценка экономии энергоресурсов по итогам выполненных мероприятий в МКД составила не менее 10%.
Всех желающих получить компенсацию в рамках нового установленного порядка просят обращаться для расчёта данной возможности к главному специалисту отдела реализации программы Фонда капитального ремонта Елене Фионовой по телефону 674-553.
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