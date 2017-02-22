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В Калининградтеплосети объяснили, почему некоторым жителям пришли высокие счета за отопление

14:31
  1667 0
  • Фото пресс-службы администрации Калининградам
Фото пресс-службы администрации Калининградам
В МП "Калининградтеплосеть" объяснили, почему жильцы нескольких домов по ул. Краснопрудной получили слишком высокие счета за отопление: виной всему стал неисправный регулятор температуры. Информация появилась на сайте администрации Калининграда.

22 февраля специалисты Калининградтеплосети обследовали теплопункт многоквартирного дома по ул. Краснопрудной, 45—51, жильцы которого обратились с жалобами на непомерно большие счета за отопление. Проверка показала, что при исправном общедомовом приборе учета некорректно работал регулятор температуры. Из-за этого на подогрев воды в доме уходит больше гигакалорий, чем должно быть.

Комиссия проверила и теплопункт соседнего дома — такой же этажности и года постройки. Там оборудование работает корректно, и счета за отопление в самый холодный месяц — январь — не превысили нормативные показатели.

"Мы видим, что в доме очень много открытых окон. Это первый признак "перетопа", — рассказала начальник службы "Тепловая инспекция" МП "Калининградтеплосеть" Татьяна Шарапина. — Потребление тепла тут больше на 10 градусов. Если расход теплоносителя выше, чем положено, то счётчик посчитает больше — и это отразится на платежах собственников. Регулятор температуры позволяет снизить объём теплоносителя, подавать его только в то время, когда нужно. В данном случае мы установили, что терморегулятор работает некорректно. В соседнем доме этот прибор в рабочем состоянии, и там потребление тепла ниже. Оборудование находится в ведении управляющей организации, и она должна за ним следить".

По словам Шарапиной, Теплосеть регулярно проводит проверки режимов потребления в многоквартирных домах, и в половине домов старого жилфонда фиксируется нарушение режима, что существенно увеличивает суммы начислений за тепло.

В Калининградтеплосети рекомендуют гражданам, недовольным счетами за отопление, принуждать свою управляющую компанию к мерам по энергосбережению.

"Устранение теплопотерь обязательно даст необходимый эффект экономии, — уверены на предприятии. — Если в доме не заменены окна в подъездах, не утеплён фасад, внутридомовые отопительные трубы давно не ремонтировались и на них отсутствует изоляция — происходят значительные теплопотери, которые также фиксирует прибор учёта. Каждая "улетевшая" на улицу гигакалория (единица измерения тепловой энергии) в конце концов оказывается в счетах граждан, проживающих в таких неблагополучных с точки зрения энергосбережения домах".
 
Напомним, жители 600 домов уже получили квитанции с перерасчётом за тепло от "Калининградтеплосети". 

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