Калининградтеплосеть: жители 600 домов получили квитанции с перерасчётом за тепло

Жители более 600 многоквартирных домов Калининграда получили квитанции с перерасчётом платы за тепло. Об этом сообщает пресс-служба МП "Калининградтеплосеть".



Таким образом, руководство предприятия исполнило решение областного суда о незаконности начисления дополнительных коэффициентов.



Решение суда касается домов, где должны были быть установлены общедомовые приборы учёта тепла (ОДПУ). В судебном вердикте значатся 74 дома, однако по решению руководства Теплосети перерасчёт был сделан по всем адресам (613 домов), куда с октября по декабрь 2015 года приходили квитанции за отопление с повышающим коэффициентом.



Напомним, тем калининградцам, которые не оплатили повышающие коэффициенты, применённые в квитанциях в 2015 году (до моратория, наложенного губернатором Калининградской области Николаем Цукановым в мае 2016 года), долг Напомним, тем калининградцам, которые не оплатили повышающие коэффициенты, применённые в квитанциях в 2015 году (до моратория, наложенного губернатором Калининградской области Николаем Цукановым в мае 2016 года), долг будет прощён (это касается домов, где должны были быть установлены общедомовые теплосчётчики). А тем, кто в 2015 году уже оплатил коммунальную услугу "отопление" с применением повышающего коэффициента (который составлял 20% к сумме), будет сделан перерасчёт на разницу между повышенным и базовым нормативами, и эти деньги зачтутся в счёт текущей оплаты тепла. Перерасчёт будет произведён уже в январской квитанции.



А вот как быть с доначислениями за октябрь и апрель в домах с не установленными на тот момент общедомовыми счётчиками, в Калининградтеплосети пока решают. Должники могут не платить, однако как быть с теми, кто оплатил счета, специалисты решат, получив мотивировочную часть судебного решения.