"У нас ничего не рушится": зеленоградцы хотят сохранить старые дома

Жители Зеленоградска продолжают борьбу за то, чтобы на улицах города остались дома довоенной постройки. Об этом пишет "Страна Калининград".
Многие полагают, что резьба на домах — всего лишь крендельки и завитушки. Но это не так. В архитектурных элементах зашифрованы фольклорные коды — там можно увидеть мировое древо, образы животных, птиц. Особая тема — драконы. Это влияние норвежского стиля, который, кстати, прививал на местную почву кайзер Вильгельм II.
Проблема заключается в том, что подавляющее большинство украшенных подобного рода резьбой домов не имеют никакого охранного статуса и потому находятся в полной власти своих собственников, которым никто не может запретить обнести изящную веранду шлакоблоками. И винить людей в этом сложно, все хотят жить в тепле.
Напряжённая ситуация усугубилась включением в список "приговорённых" дома на улице Московской, 45, который является "объектом культурного наследия муниципального значения".
"Как только мы узнали о планах зеленоградской администрации, тут же проинформировали ее о том, какие штрафы ожидают должностных лиц в случае сноса этого здания", — рассказал руководитель Службы госохраны памятников Евгений Маслов.
Что же касается остальных домов, то, по словам Маслова, теоретически можно официально признать центр Зеленоградска достопримечательным местом и тем самым сохранить его стиль и дух. Но работа эта долгая, а главное — затратная. Ни людских, ни материальных ресурсов у службы охраны памятников для того, чтобы её провести, нет.
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