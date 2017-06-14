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На Нижнем озере начали строить скандальную девятиэтажку (фото)

17:12
  63 0
Клопс.Ru
4 фото
В Калининграде на Нижнем озере начали работы, предшествующие строительству девятиэтажного дома. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru в среду, 14 июня.

На земельном участке между зданием ГТРК и Историко-художественным музеем начались археологические работы и перенос инженерных коммуникаций для строительства жилой девятиэтажки. Застройщик — "Стройкомплект-Коммерц Плюс", заказчик — ЗАО "СтройЗаказ".

Напомним, ранее в администрации Калининграда заявили, что участок у Нижнего озера передан застройщику девятиэтажки на законных основаниях. По данным ЕГРЮЛ, одним из учредителей компании-застройщика является депутат городского совета Валерий Макаров. Против строительства калининградцы проводили пикет. Сообщалось, что проект строящегося у здания ГТРК дома предполагает восстановление исторического фасада ресторана "Бельвью".

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