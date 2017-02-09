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Администрация Калининграда: участок у Нижнего озера передан застройщику девятиэтажки на законных основаниях

Автор: Владимир Аксёнов
15:31
  79 0
  • Проект здания, возводимого у Нижнего озера. Фото предоставлено застройщиком
Проект здания, возводимого у Нижнего озера. Фото предоставлено застройщиком
В администрации Калининграда не согласились с региональными властями с тем, что при выдаче земли под строительство дома на Нижнем озере было нарушено законодательство. Об этом говорится в ответе председателя комитета муниципального имущества мэрии Александра Зуева на запрос Клопс.Ru.

Александр Зуев написал, что городские власти имели право на возобновление действия гражданского договора на неопределённый срок. Такая возможность прописана, по его словам, в Гражданском кодексе РФ.

Говоря об изменении назначения участка, Зуев отметил, что арендатор действовал в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципальных образований. Согласно градостроительным регламентам, ЗАО имело право проводить эту процедуру без проведения аукциона.
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
 
Спорный вопрос возник из-за того, что в 2008 году администрация Калининграда предоставила земельный участок на Нижнем озере в аренду компании "Голден Плаза". Предприятие планировало возвести гостиничный комплекс со встроенными магазинами, кафе, рестораном и клубным центром с апартаментами. По истечении установленного договором трёхлетнего периода участок так и не был использован. После этого городские власти перезаключили договор аренды на неопределённый срок.

Глава Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области Наталья Васюкова считает, что участок должен был вернуться в ведение городских властей. В ведомстве отмечали, что новый арендатор земли на Нижнем озере — ЗАО "Стройкомплект-коммерц Плюс" в 2014 году сменил назначение участка на многоэтажную жилую застройку без проведения аукциона.
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
 
Ранее Наталья Васюкова говорила, что при выдаче разрешения на строительство у Нижнего озера городские власти закон не нарушили. А председатель комитета архитектуры и строительства администрации Артур Крупин заявлял, что отозвать разрешение возможно, но для этого прокуратура должна оспорить законность правоустанавливающих документов на землю, на которой планируется строительство девятиэтажки.
 

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