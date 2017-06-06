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Жильцы с Октябрьского острова пожаловались Ярошуку на то, что их дом пропал из программы капремонта к ЧМ-2018

Автор: Екатерина Медведева
16:26
  45 0
  • Дом, который исключили из программы капремонта
Дом, который исключили из программы капремонта
Скриншот Google Maps
Жильцы многоэтажки на улице Генерала Павлова, 10, написали жалобу Александру Ярошуку, обнаружив, что их дом неожиданно исключили из списка зданий, фасады которых отремонтируют к ЧМ-2018. Об этом Клопс.Ru сообщил собственник жилья в доме и один из подписавшихся под обращением к главе города горожан Константин Воловиков.

"Наш дом выходит одной стороной на Солнечный бульвар, а другой — на Вторую эстакаду. Все фасады на бульваре планировали приводить в порядок, и мы даже видели эскизы того, как отремонтируют наш дом", — рассказал Константин.

Недавно начался ремонт фасадов зданий на набережной Генерала Карбышева, Солнечном бульваре и улице Генерала Павлова. Когда все соседние дома обросли строительными лесами, а дом на Генерала Павлова, 10, — нет, его жильцы забеспокоились. Оказалось, не напрасно — и в управляющей компании, и в региональном Фонде капремонта горожанам подтвердили, что здание в краткосрочную программу по капремонту фасадов не включено.

"Для нас это стало шоком! Ведь наш дом находится в конце реконструированного Солнечного бульвара. Вокруг будут красивые дома, а наш так и будет стоять с отслаивающейся штукатуркой и разваливающимися балконами", — возмущается жилец дома.

Действительно, в 2015 году на сайте госзакупок был размещён заказ на выполнение работ по подготовке архитектурно-градостроительной концепции "Благоустройство бульвара Солнечный с решениями по фасадам зданий в Калининграде". В техзадании лота содержался список домов, эскизы проектов ремонта фасада которых должны были быть разработаны. В том перечне дом есть.

Однако, как подтвердили Клопс.Ru в пресс-службе Фонда капремонта Калининградской области, в списке нынешней программы капремонта дома на Генерала Павлова, 10, нет. При этом ни в фонде, ни в комитете архитектуры и градостроительства горадминистрации оперативно не смогли объяснить, почему дома нет в новом списке.

В настоящее время собственники всех 35 квартир одноподъездного здания составили коллективную жалобу и передали её в приёмную главы города.

"Мы сейчас бьём тревогу, потому что дом в плохом состоянии, и мы очень рассчитывали на этот ремонт. Боюсь, что когда чиновники приедут посмотреть на то, как преображается протокольный маршрут, то будут неприятно удивлены внешним видом нашего дома, который стоит среди отремонтированных. Но будет уже поздно — в программу включить не успеют, денег уже тоже не будет…" — говорит Константин.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Калининграде планируют отремонтировать фасады домов на Ленинском проспекте и Октябрьском острове. Несколько жилых зданий на Ленинском проспекте уже реконструировали "под старину". Однако нашлись и собственники, не желающие, чтобы в их доме проводились работы по капремонту.

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