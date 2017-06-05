"Заставить нереально!": как согласовывают облик магазинов в домах на Ленинском проспекте

"Предприниматели сами выступают за качественное изменение их фасадов. Многие двадцать лет к своим витринам и дверям не подходили – там наглухо все фолью (клеющейся плёнкой - прим. ред.) обклеено. Они готовы и говорят: "Покажите, как". Никто ничего не требует – они сами готовы вкладываться. Даже спрашивают: "Может что-то подороже сделать?" – уверяет главный архитектор города Вячеслав Генне.
"Тут у каждого предпринимателя десятилетиями сложившаяся индивидуальная ситуация по входу, по козырьку, по рекламе и так далее. Если человек не хочет ничего делать, то обязать его нереально! Но пока все согласны. Не надо драматизировать ситуацию – всё полюбовно и процесс переговоров идет со всеми предпринимателями", - заявил Генне.
"Мы обычно по периметру здания ходим и с каждым предпринимателем останавливаемся, чтобы обсудить ремонт его входной группы. Кто-то должен демонтировать ограждения, кто-то – убрать витрины. Пока вообще никаких проблем не было. Все готовы потерпеть три месяца неудобства, связанные с лесами и строительными работами", - отметил Генне.
"Пример: 21-25 дом. Там сгнившее крыльцо, и предприниматель сказал, что собирается его демонтировать. Мы ему даем предложения, каким оно должно быть согласно концепции. В этом же доме рядом крыльцо из нержавейки – мы его оставляем. Тут все очень индивидуально: вот дом на Театральной – там есть вход, облицованный мрамором. Понятно, что мы не будем мрамор сдирать или поверх него мраморную штукатурку класть. Я всегда при себе имею проекты фасадов, чтобы на месте посмотреть и обсудить ситуацию относительно общей концепции дома. То есть, если вывеска устраивает и нас, и предпринимателей, то тогда эти же буквы предполагается потом наклеить обратно", - поясняет Генне.
"Лаконичная должна быть реклама. На некоторых объектах по пять-шесть видов всяких там реклам: начиная с указателей "вход-выход". Мы стараемся сейчас это почистить. Всё пока воспринимается позитивно, - говорит Генне. - С нами параллельно работает начальник отдела рекламы, чтобы проверить какие действительны разрешения, а какие - нет. Кстати, на момент минувшей встречи с предпринимателями уже большая часть вывесок была демонтирована".
"Мы даже крепления определенные для вывесок рекомендуем, ведь иногда очень много декоративных элементов и прикрепить что-либо сложно. Например, рекомендовали кронштейны. Некоторые проекты по несколько раз присылали нам и приходили к нам в администрацию, а иногда и с производителями встречались", - рассказывает Генне.
"Все, что выше первого этажа, изменениям не подлежит. Учитывая, что на данном этапе мы не могли учесть полностью все нюансы (требования к бренду и так далее), то еще можно вносить изменения для первых этажей. Вот половина входных групп коммерческих помещений на доме 21-25 никаких изменений не претерпевают", - уверяет Генне.
"По практике предыдущих домов: если какие-то сомнения, то они индивидуально отрабатываются предпринимателем с дизайнером или с архитектором. Потом они обращаются к нам и мы, максимально учитываем его пожелания (требования бизнеса, брендинга, рекламы, фактической ситуации и существующих материалов). Интегрируем это все в нужную концепцию, корректируем паспорт фасада, а так же вводим в курс дела подрядчиков", - говорит Генне.
"Кстати, у нас на сайте ещё есть такая работа: архитектурно-художественная концепция внешнего облика зданий в Калининграде. Мы там на примере конкретных калининградских объектов даём рекомендации по применению разных типов вывесок: объемные буквы, плоские конструкции, подсветки и так далее. Бывает фронтон единый, а два окна в одном материале, два – в другом. Вот такие моменты мы обсуждаем индивидуально", - отметил Генне.
"Ни козырьки, ни балконные ограждения, ни рекламные конструкции, ни другие какие-то элементы, находящиеся в собственности, мы демонтировать без разрешения не имеем права. Все вопросы через фонд капремонта переправляем в город, - поясняет главный инженер фирмы- подрядчика "КСТ-строй" Татьяна Улаева. – А то потом начинается: "У меня это козырек был из сусального золота…" Трогаем что-то, только если есть письменное согласие собственника".
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«Капремонт домов»
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