"Заставить нереально!": как согласовывают облик магазинов в домах на Ленинском проспекте

Городские чиновники начали активную работу с собственниками коммерческих помещений, расположенных на первых этажах домов на Ленинском проспекте. Бизнесменов убеждают привести внешний вид витрин и входных групп в соответствие с проектами капремонта фасадов зданий. Несмотря на то, что некоторые владельцы жилых помещений уже заявили о своем отказе от ремонта , предприниматели пока идут навстречу властям. О том, с какими аспектами сопряжен процесс согласования витрин и крылечек магазинов, в материале Клопс.Ru.

Вячеслав Генне / Фото: Виктор Буздин

Входная группа (крыльцо, дверь, витрина, часть фасада) в магазин ремонтируется и реконструируются за счёт предпринимателей, так как это не относится к общедомовому имуществу.



По словам чиновников, после ремонта фасадов домов предприниматели в идеале должны будут заменить все нестандартные и не вяжущиеся с общим видом здания лестницы и входные группы.



"Предприниматели сами выступают за качественное изменение их фасадов. Многие двадцать лет к своим витринам и дверям не подходили – там наглухо все фолью (клеющейся плёнкой - прим. ред.) обклеено. Они готовы и говорят: "Покажите, как". Никто ничего не требует – они сами готовы вкладываться. Даже спрашивают: "Может что-то подороже сделать?" – уверяет главный архитектор города Вячеслав Генне.



Пока ни один ещё собственник коммерческого помещения не отказался от предложения привести вход, вывеску или козырек своего помещения в рекомендованный мэрией вид.



Уже запланированы встречи с собственниками всех нежилых помещений первых этажей зданий на Ленинском проспекте, которые подлежат капремонту. До конца недели чиновники рассчитывают заручиться поддержкой всех бизнесменов.



"Тут у каждого предпринимателя десятилетиями сложившаяся индивидуальная ситуация по входу, по козырьку, по рекламе и так далее. Если человек не хочет ничего делать, то обязать его нереально! Но пока все согласны. Не надо драматизировать ситуацию – всё полюбовно и процесс переговоров идет со всеми предпринимателями", - заявил Генне.



В 2017 году планируется исправить нормативные документы: приведение внешнего вида своего крыльца и козырька в соответствие с паспортом фасада здания станет обязательным к исполнению для предпринимателя. Пока же этот пункт носит только рекомендательный характер.



Интересно, что до сих пор городские власти не столкнулись с собственниками, которые предоставляют площади под коммерческое использование, а по документам их помещения все ещё являются жилыми.



Проект того, как будет выглядеть фасад, вывеска, вход и крыльцо коммерческого помещения разрабатывается и согласовывается индивидуально с каждым предпринимателем.



"Мы обычно по периметру здания ходим и с каждым предпринимателем останавливаемся, чтобы обсудить ремонт его входной группы. Кто-то должен демонтировать ограждения, кто-то – убрать витрины. Пока вообще никаких проблем не было. Все готовы потерпеть три месяца неудобства, связанные с лесами и строительными работами", - отметил Генне.



Где-то конкретные существующие элементы входа в коммерческое помещение вообще остаются без изменений. В других помещениях что-то меняется полностью или частично.



"Пример: 21-25 дом. Там сгнившее крыльцо, и предприниматель сказал, что собирается его демонтировать. Мы ему даем предложения, каким оно должно быть согласно концепции. В этом же доме рядом крыльцо из нержавейки – мы его оставляем. Тут все очень индивидуально: вот дом на Театральной – там есть вход, облицованный мрамором. Понятно, что мы не будем мрамор сдирать или поверх него мраморную штукатурку класть. Я всегда при себе имею проекты фасадов, чтобы на месте посмотреть и обсудить ситуацию относительно общей концепции дома. То есть, если вывеска устраивает и нас, и предпринимателей, то тогда эти же буквы предполагается потом наклеить обратно", - поясняет Генне.

Вся несогласованная или "разнокалиберная" реклама в рамках капремонта с фасада здания демонтируется.



"Лаконичная должна быть реклама. На некоторых объектах по пять-шесть видов всяких там реклам: начиная с указателей "вход-выход". Мы стараемся сейчас это почистить. Всё пока воспринимается позитивно, - говорит Генне. - С нами параллельно работает начальник отдела рекламы, чтобы проверить какие действительны разрешения, а какие - нет. Кстати, на момент минувшей встречи с предпринимателями уже большая часть вывесок была демонтирована".



Архитектор отметил, что восемь из десяти предпринимателей, у которых собственность в уже отремонтированных домах на Ленинском, изначально приносили на согласование вывеску в два раза шире предусмотренного там проектировщиками фриза.



"Мы даже крепления определенные для вывесок рекомендуем, ведь иногда очень много декоративных элементов и прикрепить что-либо сложно. Например, рекомендовали кронштейны. Некоторые проекты по несколько раз присылали нам и приходили к нам в администрацию, а иногда и с производителями встречались", - рассказывает Генне.



Проект капремонта фасадов, уже утвержденный для домов на Ленинском проспекте, может меняться в ходе работы с собственниками коммерческих помещений.



"Все, что выше первого этажа, изменениям не подлежит. Учитывая, что на данном этапе мы не могли учесть полностью все нюансы (требования к бренду и так далее), то еще можно вносить изменения для первых этажей. Вот половина входных групп коммерческих помещений на доме 21-25 никаких изменений не претерпевают", - уверяет Генне.



В случае, если реконструкции не избежать, следует присылать в комитет по архитектуре свои материалы, где их постараются адаптировать к уже существующим паспортам фасадов.



"По практике предыдущих домов: если какие-то сомнения, то они индивидуально отрабатываются предпринимателем с дизайнером или с архитектором. Потом они обращаются к нам и мы, максимально учитываем его пожелания (требования бизнеса, брендинга, рекламы, фактической ситуации и существующих материалов). Интегрируем это все в нужную концепцию, корректируем паспорт фасада, а так же вводим в курс дела подрядчиков", - говорит Генне.



Итоговым документом будет являться паспорт фасада с нанесенными на него конкретными вывесками, входными группами и так далее.



Предпринимателям нужно переделать внешний вид своего помещения с учётом проектов капремонта фасадов домов на Ленинском проспекте.



Всю информацию об этом можно на сайте горадминистрации (http://www.klgd.ru/). Пошагово это будет так: Строительство - Архитектура – Отдел городской эстетики. В последнем подразделе появится меню, где надо будет выбрать "Новый облик Ленинского проспекта". Там есть общие схемы с адресами и там же можно найти картинки фасадов.



"Кстати, у нас на сайте ещё есть такая работа: архитектурно-художественная концепция внешнего облика зданий в Калининграде. Мы там на примере конкретных калининградских объектов даём рекомендации по применению разных типов вывесок: объемные буквы, плоские конструкции, подсветки и так далее. Бывает фронтон единый, а два окна в одном материале, два – в другом. Вот такие моменты мы обсуждаем индивидуально", - отметил Генне.



Демонтаж конструкций, принадлежащих собственнику, подрядчик осуществляет только с письменного разрешения владельца или регионального фонда капитального ремонта.



"Ни козырьки, ни балконные ограждения, ни рекламные конструкции, ни другие какие-то элементы, находящиеся в собственности, мы демонтировать без разрешения не имеем права. Все вопросы через фонд капремонта переправляем в город, - поясняет главный инженер фирмы- подрядчика "КСТ-строй" Татьяна Улаева. – А то потом начинается: "У меня это козырек был из сусального золота…" Трогаем что-то, только если есть письменное согласие собственника".

Татьяна Улаева / Фото: Виктор Буздин



Демонтировать выступающие козырьки, спутниковые тарелки и кондиционеры предусмотрительным собственникам не придется даже на время ремонта.

Несмотря на то, что многие бизнесмены предпочитают снимать на время козырьки, в случаях, когда они служат не просто навесом, а крышей к веранде, этого можно не делать.



Строительные леса могут в некоторых местах опираться на крыши козырьков, но, как обещает подрядчик, нагрузка будет распределена таким образом, чтобы не навредить конструкции. Если входные конструкции остеклены, то рабочие советуют закрывать их на время ремонта (например, коробом из ОСБ).



Если собственники вовремя позаботятся об удлинении кронштейнов, на которых висят кондиционеры или антенны, то и их не придется убирать на время ремонта. Утеплитель и штукатурку строители смогут наносить, несмотря на эти элементы. Генне отметил, что если кондиционеры будут слишком портить внешний вид фасада, то их надо будет закрыть в какой-то короб или замаскировать по-другому.