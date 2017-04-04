В старых калининградских домах начали менять лифты (фото)



Первый дом, в котором заменят три лифта, находится по адресу: ул. Машиностроительная, 68. Сначала демонтируют старое оборудование. Ремонт планируют завершить к концу второго квартала.



"Работы по замене лифтов может производить компания, обладающая не только специальным оборудованием и квалифицированным персоналом, но и допуском к данному виду работ", — отметила Астахова.



Ранее сообщалось, что при капремонте в калининградских домах Ранее сообщалось, что при капремонте в калининградских домах будут устанавливать московские лифты. Подрядная организация разработает проекты и заменит 10 лифтов в 5 калининградских домах.