Жильцы домов на Ленпроспекте требовали 70 тыс. рублей за демонтаж с балконов ограждений и стекла

Некоторые жильцы недавно отремонтированных домов на Ленинском проспекте до последнего отказывались от демонтажа незаконных конструкций на балконах, а некоторые даже требовали по 70 тыс. рублей компенсации. Об этом заявила глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда".

Нам выдвигали претензии стоимостью 70 тыс. рублей. Однако такие стимуляции из бюджетных средств не предусмотрены. Это было бы нецелевое использование средств", — заявила Астахова.

По словам главы Фонда капремонта, жителям центральных улиц Калининграда придётся умерить свой потребительский взгляд на жильё, если дома находятся на улицах, которые влияют на эстетику городской среды.

Все мы, кто смотрит на эти дома, имеем отношение к этим балконам. Визуализация дома может страдать от одного акцента", — отметила Астахова.

По её словам, в Фонде капремонта и мэрии сначала пускают в ход силу убеждений. Однако если граждане упорно не хотят демонтировать самовольные надстройки на фасадах, администрация переводит конфликт в юридическое поле. Это имеет место там, где не узаконены балконные ограждения и тому подобные вещи.



По словам Астаховой, большинство жильцов, как правило, идут на контакт. Однако около трети стабильно отказываются от сотрудничества. Сейчас Фонд капремонта начинает работать с жильцами заранее, а не в процессе ремонта, как было раньше.

На прошлой неделе власти региона презентовали внешний вид ещё 12 хрущёвок на Ленинском проспекте. Ремонт там начнётся в мае.