В Калининграде приступили к капремонту домов на ул. Тамбовской, Нарвской и в пер. Ялтинском

Вскоре подрядчик приведёт в порядок крыши ещё четырёх калининградских домов! Сегодня состоялось открытие работ на объектах капремонта, расположенных по адресам: ул. Тамбовская, 1–3, 5–7, пер. Ялтинский, 19 и ул. Нарвская, 99. Напомню, что всего в этом году в рамках краткосрочного плана планируется отремонтировать порядка 600 многоквартирных домов, на 30 из них работы начаты или уже ведутся," — сообщила Астахова.
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«Капремонт домов»
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