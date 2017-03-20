В Калининграде приступили к капремонту домов на ул. Тамбовской, Нарвской и в пер. Ялтинском

По словам чиновницы, в домах на улицах Тамбовской, Нарвской и в пер. Ялтинском будут ремонтировать крыши.



Вскоре подрядчик приведёт в порядок крыши ещё четырёх калининградских домов! Сегодня состоялось открытие работ на объектах капремонта, расположенных по адресам: ул. Тамбовская, 1–3, 5–7, пер. Ялтинский, 19 и ул. Нарвская, 99. Напомню, что всего в этом году в рамках краткосрочного плана планируется отремонтировать порядка 600 многоквартирных домов, на 30 из них работы начаты или уже ведутся," — сообщила Астахова.