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Главная Новости Городская среда

В России появилось мобильное приложение с информацией обо всех жилых домах

09:33
  864 0
Фото из архива Клопс.Ru
Фонд ЖКХ выпустил мобильное приложение сайта "Реформа ЖКХ" на платформах Android и iOS. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

В главном разделе приложения, представленного в виде карты, отображена информация обо всех домах, которые зарегистрированы на сайте www.reformagkh.ru, с цветовой кодификацией: красная метка — аварийный дом, зелёная метка — эксплуатируемый дом, серая метка — строящийся дом. 

При нажатии на метку дома на карте появляется информация с адресом объекта и названием управляющей организации (если дом находится в управлении). По умолчанию происходит определение местоположения пользователя и выводится информация об объектах, находящихся рядом с пользователем. По клику на данное сообщение происходит переход в профиль выбранного дома. В данном разделе отображаются контакты управляющей организации, привязанной к этому многоквартирному дому, контакты коммунальных служб, телефон горячей линии Фонда ЖКХ. Кроме того, пользователь может просмотреть галерею фотографий данного объекта и добавить свои снимки.

Также в приложении предусмотрена новостная лента по каждому объекту: там пользователи могут оставлять информационные сообщения, связанные с эксплуатацией, строительством или капитальным ремонтом объектов, а также прикладывать к ним фотографии. Пользователи также могут составлять списки интересующих их домов и получать различные push-уведомления об изменении информации об избранных объектах: изменение показателей анкеты избранного дома, добавление новых фотографий избранного дома, изменение этапа строительной готовности строящегося дома, ход переселения из аварийного дома, поступление новых объявлений пользователей и другое.

Версию приложения "Реформа ЖКХ: Жилищный фонд России" для Android можно скачать на Google Play, версию для iOS — на App Store. 
 
Напомним: в начале марта жильцы 505 калининградских домов получили уведомления о капремонте, запланированном на 2018 год.

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