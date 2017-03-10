Жильцы 505 калининградских домов получили уведомления о капремонте, запланированном на 2018 год

Жильцы 505 калининградских домов получили уведомления о капремонте, который проведут в 2018 году. Об этом сообщили в региональном Фонде капремонта общего имущества в многоквартирных домах.



Сообщение распечатали в ежемесячно выставляемых квитанциях за капитальный ремонт. На сайте Фонда капремонта можно ознакомиться с инструкцией, содержащей порядок действий для собственников, получивших предложения о проведении капитального ремонта.

Что делать, если вы получили предложение о проведении капремонта в вашем доме?

Более подробную информацию можно получить, обратившись в Фонд капремонта по адресу: г. Калининград, ул. Уральская, д. 18, а также по телефонам: +7 (4012) 674-553, 674-538.



Напомним: на днях в Калининграде Напомним: на днях в Калининграде сдали первый дом, капитально отремонтированный с начала 2017 года . Всего по программе капитального ремонта в этом году будет отремонтировано почти 600 многоквартирных домов, 43 из них — памятники архитектуры.