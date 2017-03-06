В Калининграде сдали первый дом, капитально отремонтированный с начала 2017 года

В Калининграде, на ул. Победы, 22, сдан первый объект по программе капремонта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Подрядчик приступил к выполнению работ на объекте в начале февраля. В конце минувшей недели комиссия в составе сотрудников регионального Фонда капремонта, стройконтроля и местной администрации проверила качество отремонтированной крыши.



По итогам выезда у специалистов не возникло нареканий. Ни во время, ни после проведения работ от собственников жалоб не поступало. Поэтому объект приняли без замечаний", — отметила гендиректор регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.



По словам Астаховой, для большинства многоквартирных домов из краткосрочного плана 2017 года уже определены или вскоре определятся подрядчики. На данный момент электронные аукционы объявлены по 576 объектам, по трети из них торги завершены.



Подрядчики ведут работы по капитальному ремонту на 19 домах из плана 2017 года. Торги по некоторым объектам завершили ещё в прошлом году, поэтому приняли решение начать работы раньше запланированного срока. К апрелю они будут вестись на большей части домов", — рассказала Оксана Астахова.

Всего по программе капитального ремонта в этом году будет отремонтировано почти 600 многоквартирных домов, 43 из них — памятники архитектуры.