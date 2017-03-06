В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
0 °C
ночью
06 марта 2017 г. 16:21
59 682 пользователей
за 24 часа на сайте
58.06 -0.17
Курс ММВБ на 06 марта 2017, 16:00
61.53 -0.21
Курс ММВБ на 06 марта 2017, 16:00
14.4 -0.0
Курс ЦБ на 07 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Калининграде сдали первый дом, капитально отремонтированный с начала 2017 года

16:03
  225 0
  • Фото Оксаны Астаховой со страницы в "Фейсбуке"
  • Фото Оксаны Астаховой со страницы в "Фейсбуке"
Фото Оксаны Астаховой со страницы в "Фейсбуке"
2 фото
В Калининграде, на ул. Победы, 22, сдан первый объект по программе капремонта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчик приступил к выполнению работ на объекте в начале февраля. В конце минувшей недели комиссия в составе сотрудников регионального Фонда капремонта, стройконтроля и местной администрации проверила качество отремонтированной крыши.
 

По итогам выезда у специалистов не возникло нареканий. Ни во время, ни после проведения работ от собственников жалоб не поступало. Поэтому объект приняли без замечаний", — отметила гендиректор регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.

По словам Астаховой, для большинства многоквартирных домов из краткосрочного плана 2017 года уже определены или вскоре определятся подрядчики. На данный момент электронные аукционы объявлены по 576 объектам, по трети из них торги завершены.
 

Подрядчики ведут работы по капитальному ремонту на 19 домах из плана 2017 года. Торги по некоторым объектам завершили ещё в прошлом году, поэтому приняли решение начать работы раньше запланированного срока. К апрелю они будут вестись на большей части домов", — рассказала Оксана Астахова.
 
Всего по программе капитального ремонта в этом году будет отремонтировано почти 600 многоквартирных домов, 43 из них — памятники архитектуры.
 
Напомним, с дома 8а-8б на Ленинском проспекте строительные леса снимут до 10 марта. Правда, скорейшему завершению работ должны были способствовать благоприятные погодные условия, а именно температура выше нуля градусов и отсутствие атмосферных осадков.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Капремонт домов»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t551

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Капремонт домов

Фото новости
Стоимость ремонта хрущёвок на Ленинском проспекте составила 40 млн рублей
21 февраля 201717:48
  3262 3
Фото новости
"Нас замуровывают": жители дома в Калининграде, ремонтируемого "под старину", об остеклении балконов
16 февраля 201713:21
  15121 5
Фото новости
В 2017 году в Калининградской области капитально отремонтируют 595 домов
10 февраля 201709:31
  1634 0

Главные темы дня

Как вывозили 250-килограммовую авиабомбу с ул. Невского — фото- и видеорепортаж Клопс.Ru
13:32
  3648 1    
Как вывозили 250-килограммовую авиабомбу с ул. Невского — фото- и видеорепортаж Клопс.Ru
На трёх улицах Калининграда запретят парковку, на участке ещё одной введут одностороннее движение (схемы)
Фото горячей новости
12:51
  3283 0
На Большой Окружной выбросили десяток телят с перерезанными горлами (фото 18+)
Фото горячей новости
11:55
  9638 4
"Создавать то, чего еще нет в продаже": в Калининграде из школьников воспитывают гениев
Фото горячей новости
11:30
  700
Из рациона калининградских детсадов убрали свежие морковь и капусту
Фото горячей новости
11:05
  5369 1

Лента новостей

Картинка
Калининградский депутат объяснил укладку асфальта в дождь экстренной необходимостью залатать дороги
16:20
  13 0
Картинка
Tele2 продолжила расти в B2B на Северо-Западе
16:11
  343
Картинка
С четвёртого этажа дома на ул. Карамзина упал мужчина
16:10
  172 0
Картинка
Что говорят чехи про калининградский трактир "У Гашека"
16:09
  1374

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  4096 1
Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  1561 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo