В Калининграде сдали первый дом, капитально отремонтированный с начала 2017 года

По итогам выезда у специалистов не возникло нареканий. Ни во время, ни после проведения работ от собственников жалоб не поступало. Поэтому объект приняли без замечаний", — отметила гендиректор регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.
Подрядчики ведут работы по капитальному ремонту на 19 домах из плана 2017 года. Торги по некоторым объектам завершили ещё в прошлом году, поэтому приняли решение начать работы раньше запланированного срока. К апрелю они будут вестись на большей части домов", — рассказала Оксана Астахова.
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«Капремонт домов»
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