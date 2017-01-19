Стало известно, когда закончится капремонт отделанных "под старину" хрущёвок на Ленпроспекте

Подрядчик сообщил, когда закончат капремонт в домах на Ленинском проспекте Калининграда. Так, с дома № 6—8 леса снимут до 10 февраля, с дома 8а-8б — до 10 марта. Об этом на своей странице в " Фейсбуке " написала генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Оксана Астахова.



При этом подрядчик отметил, что скорейшему завершению работ должны способствовать благоприятные погодные условия, а именно температура выше нуля градусов и отсутствие атмосферных осадков.



"Проверила, как проходят ремонты домов на Ленинском проспекте. В рамках рабочего выезда пообщалась с собственниками расположенных там квартир. Одним из первых прозвучал вопрос по установке окон и дверей в местах общего пользования. Согласно действующему законодательству, данный вид работ относится к перечню работ, проводимых в рамках капитального ремонта, и предусмотрен проектными решениями по домам", — рассказала Астахова на своей страничке в соцсети.



Напомним, на Ленинском проспекте заканчивается капремонт здания, на котором по проекту решили не просто заменить крышу, а сделать её высокой — в немецком архитектурном стиле. Как это получилось, смотрите Напомним, на Ленинском проспекте заканчивается капремонт здания, на котором по проекту решили не просто заменить крышу, а сделать её высокой — в немецком архитектурном стиле. Как это получилось, смотрите здесь.