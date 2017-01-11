Под старину: в Калининграде завершается реконструкция первой хрущёвки на Ленинском проспекте (фото)
Фото Виктора Буздина
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На Ленинском проспекте заканчивается капремонт здания, на котором по проекту решили не просто заменить крышу, а сделать её высокой — в немецком архитектурном стиле.
Дома № 2—4, 6—8 и 8а—8б начали
ремонтировать в октябре прошлого года. Генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Оксана Астахова рассказывала, что ремонт фасадов будет произведён не за счёт собственников, а за средства из областного и городского бюджетов.
Остальные дома на Ленинском проспекте пока закрыты строительными лесами.
Напомним, в Калининграде в 2016 году не успели
отремонтировать 15 домов из 435 запланированных. Какие фасады отремонтируют в 2017 году, смотрите здесь.
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