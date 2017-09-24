После смертельного ДТП под Гвардейском в Калининградской области проведут рейды по поиску водителей-нелегалов

В правительстве Калининградской области инициируют новые рейды в отношении перевозчиков. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заявление врио вице-премьера Александра Рольбинова.
Помимо этого, в понедельник в правительстве области назначено совещание с участием ведомств и перевозчиков. На региональном уровне регулярно проводятся проверки совместно с ГИБДД. В частности, последняя "облава" помогла выявить
70 нелегальных маршруток. Однако теневые перевозчики продолжают перевозить пассажиров и дальше.
Авария с пассажирской маршруткой произошла
в пятницу, 22 сентября. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снес временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку и он врезался в микроавтобус. В региональном СК заявили
, что водитель маршрутки вёз вдвое больше разрешённого числа пассажиров, а часть сидений не была оборудована ремнями безопасности.