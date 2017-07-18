Алиханов: Треть дорог на Острове не строят из-за задержек с осушением почвы

Строительство одной трети дорог, запланированных к чемпионату мира по футболу, не строят на Острове из-за поздней консолидации грунта. Об этом во вторник, 18 июля, во время рабочего выезда сообщил врио губернатора Антон Алиханов.
По словам чиновника, к работам планируется приступить в августе. Речь идет о дорогах, которые ведут от стадиона к основной части Острова.
"К сожалению, есть пока определенные трудности с 1/3 части дорог, из-за того, что поздно приступили к консолидации грунтов. Но есть уже заключения экспертов, и в ближайшие недели сможем все решить и вскоре приступить к работам", — отметил Алиханов.
В начале июля на Октябрьском острове рядом со строящимся стадионом образовалась лужа, сравнимая по размеру с футбольным полем. В пресс-службе регионального минстроя Клопс.Ru сообщили, что причиной стали незавершённые работы
по прокладке сети ливневой канализации и дренажа.
Сейчас региональные власти выбирают подрядчика, который исследует
зоны затопления на строящемся в Калининграде стадионе к ЧМ-2018. Помимо дорог, подрядчик не успел
вовремя открыть движение через мост Высокий, соединяющий Остров с ул. Дзержинского и Багратиона.
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