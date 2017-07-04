Рядом со строящимся на Острове к ЧМ-2018 стадионом образовалась лужа с размером футбольное поле (фото)

В Калининграде на Октябрьском острове рядом со строящимся стадионом образовалась лужа, сравнимая по размеру с футбольным полем. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.



Вода не только залила территорию рядом со стройкой, но и постепенно приближается к автомобильной дороге, ведущей с Острова в остальную часть города.



В пресс-службе регионального министерства строительства Клопс.Ru сообщили, что вода собралась возле строящейся арены из-за того, что не завершены работы по прокладке внеплощадочных сетей стадиона, то есть сети ливневой канализации и дренажа.



"В целях исключения в будущем обводнения территории Октябрьского острова будут проведены дополнительные мероприятия по устройству системы водоотведения и водопонижения во время строительства как стадиона, так и улицы Солнечный бульвар", — пояснили в пресс-службе минстроя.