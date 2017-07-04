Рядом со строящимся на Острове к ЧМ-2018 стадионом образовалась лужа с размером футбольное поле (фото)
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
3
фото
В Калининграде на Октябрьском острове рядом со строящимся стадионом образовалась лужа, сравнимая по размеру с футбольным полем. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Вода не только залила территорию рядом со стройкой, но и постепенно приближается к автомобильной дороге, ведущей с Острова в остальную часть города.
В пресс-службе регионального министерства строительства Клопс.Ru сообщили, что вода собралась возле строящейся арены из-за того, что не завершены работы по прокладке внеплощадочных сетей стадиона, то есть сети ливневой канализации и дренажа.
"В целях исключения в будущем обводнения территории Октябрьского острова будут проведены дополнительные мероприятия по устройству системы водоотведения и водопонижения во время строительства как стадиона, так и улицы Солнечный бульвар", — пояснили в пресс-службе минстроя.
Отметим, летом прошлого года вдоль съездов у Второй эстакады затопило недавно построенную велосипедную дорожку. В администрации Калининграда тогда сообщили, что подтопление связано
с тем, что у съездов к эстакаде из-за стройки произошла консолидация грунтов (в этом случае верхние слои грунта начинают хуже пропускать воду). Подрядчик после выполнения всех строительных работ должен будет ликвидировать скопление воды.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t9
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.