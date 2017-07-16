Минприроды потратит 630 тысяч, чтобы узнать причины подтопления стадиона на Октябрьском острове

Региональные власти выбирают подрядчика, который исследует оны затопления на строящемся в Калининграде стадионе к ЧМ-2018. Условия тендера размещены
на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит определить и исследовать зоны затопления участка на Октябрьском острове, чтобы предотвратить негативное воздействие вод и оградить население и хозяйственные объекты от подтоплений. Подрядчик также подготовит предложения по предотвращению ситуации.
Начальная стоимость контракта – 630 тыс. рублей. 21 июля определят подрядчика, который выполнит работы к 25 декабря.
В начале июля на Октябрьском острове рядом со строящимся стадионом образовалась лужа
, сравнимая по размеру с футбольным полем. В пресс-службе регионального минстроя Клопс.Ru сообщили, что причиной стали незавершённые работы п прокладке сети ливневой канализации и дренажа.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.