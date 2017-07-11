Власти Калининграда снова перенесли открытие Деревянного и Высокого мостов
Высокий мост
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Техническое движение по Высокому и Деревянному мостам будет открыто в ноябре. Об этом во вторник, 11 июля, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.
По словам чиновника, на двух сооружениях работы идут полным ходом, но раньше ноября подрядчики вряд ли справятся.
"По мосту Деревянному изменили технологию, чтобы не перекрывать пешеходный тротуар. Для автомобилей технически открываем движение в ноябре, всё равно раньше намеченного срока. Что касается моста Высокого, то там установили первый пролёт, фундамент для объёмных механизмов, но закончит подрядчик тоже в ноябре", — отметил Ярошук.
В мае в Калининграде одновременно закрыли движение через мосты Деревянный и Высокий. Последний мост планировалось отремонтировать до мая
, но подрядчик не успел выполнить все работы в срок.
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