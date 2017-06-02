Власти пообещали открыть движение по мостам Высокому и Деревянному к 1 октября
Мост Деревянный
Архив Клопс.Ru / Александр Подгорчук
Техническое движение через мосты Высокий и Деревянный будет открыто к 1 октября. Об этом в пятницу, 2 июня, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.
По словам чиновника, работы на мосту Высоком ведутся круглосуточно и подрядчик сможет нагнать отставание от графика. Что касается моста Деревянного, то там изменили технологию работ, благодаря чему завершить ремонт получится на три месяца раньше срока.
Отметим, ранее врио губернатора Антон Алиханов поручил открыть движение
через мост Высокий к сентябрю. Однако, по словам Ярошука, закончить раньше октября технологически невозможно.
В мае в Калининграде одновременно закрыли
движение через мосты Деревянный и Высокий. Последний мост планировалось отремонтировать до мая, но подрядчик не успел выполнить все работы в срок.
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