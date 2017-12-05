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На сайте FIFA возобновились продажи билетов на матчи ЧМ-2018

Автор: Константин Сериков
11:25
  989
Во вторник, 5 декабря, на сайте FIFA возобновляется продажа билетов на матчи чемпионата мира — 2018. Четыре игры пройдут в Калининграде. Калининградские болельщики могут оставить заявку на сайте Международной федерации футбола на определённый матч, будь то Англия — Бельгия или Хорватия — Нигерия, или на все игры стадиона нашего города или разных городов. Клопс.Ru узнал, как приобрести билет на матч в Калининграде.

Второй этап продаж будет разделён на два периода. Первый подэтап, как и в сентябре, определит счастливчиков, купивших билет, при помощи жеребьёвки. Это значит, что подать заявку можно в любой день до 31 января 2018 года. Очерёдность подачи значения не имеет. FIFA на этом этапе не продаёт билеты на матч открытия и финал. Все болельщики получат уведомление о статусе заявки до 12 марта 2018 года.
 
Помимо билетов на определённые матчи (в том числе билетов четвёртой категории, которая зарезервирована только для резидентов РФ, стоимостью 1280 рублей), можно подать заявку на "билеты болельщика" и "билеты болельщика на возможные матчи определённой команды". Это позволит посещать стадионы вместе с любимой командой.

Платить за билеты нужно будет только после получения подтверждения о том, что заказ оформлен. Билеты, приобретённые в ходе первого и второго этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнётся не раньше апреля 2018 года.

По инициативе российских властей для посещения всех матчей мундиаля всем зрителям, купившим билеты, необходимо также получить паспорт болельщика. Это бесплатно.

Если купить билет по жеребьёвке не получится в рамках второго этапа, попробовать это сделать можно будет позднее — с 13 марта по 3 апреля 2018 года в порядке живой очереди.

Как подавать заявку на сайте FIFA, можно прочитать здесь

Калининград примет четыре матча ЧМ-2018 в групповом раунде. Эксперты считают, что все калининградские матчи будут зрелищными
 

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