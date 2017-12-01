"Очень повезло": эксперты прокомментировали итоги жеребьевки ЧМ-2018 для Калининграда и России

Сборной России повезло с итогами жеребьёвки, а болельщики в Калининграде воочию смогут увидеть матчи топовых мировых команд. Такую точку зрения высказали специалисты, опрошенные Клопс.Ru.

Руководитель федерации футбола Калининградской области Александр Гвардис считает, что сборная России получила на групповой стадии самых удобных соперников.

"Высший класс. Лучше не придумаешь. Это большой бонус для России", — отметил Гвардис.

Сборная России должна выходить из группы и продолжать бороться за Кубок мира в стадии плей-офф, считает бывший футболист и функционер калининградской "Балтики" Андрей Кляшторный.

"Обязаны выходить дальше и радовать болельщиков по всей стране", — отметил ветеран "Балтики".

Руководитель калининградского детского футбольного клуба "Открытие" Юрий Хусяинов считает, что игроки сборной России могут "перегореть" и не показать результата из-за высокой ответственности. Особенно это может коснуться первого матча со сборной Саудовской Аравии.

"Мы не избалованы большими победами, поэтому недооценки соперника не будет точно, молодые футболисты будут стараться проявить себя, а вот если перенастроятся, то могут уступить и не показать своего максимума", — отмечает Хусяинов.

Что касается итогов жеребьёвки для калининградских болельщиков, то нам также повезло, считают эксперты.

"Это большое счастье видеть вживую игру таких команд. Всех калининградцев с этим поздравляю", — отметил глава региональной федерации Александр Гвардис.

Пустых мест на калининградском стадионе точно не будет, считает ветеран "Балтики" Андрей Кляшторный. Самой главной проблемой для калининградцев теперь станет приобретение заветного билета на большой футбольный праздник.

В пятницу, 1 декабря в Москве состоялась жеребьевка финального турнира ЧМ-2018. На новом калининградском стадионе сыграют шесть сборных европейских стран и две африканских.