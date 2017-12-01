Шесть европейских и две африканских команды: стали известны итоги жеребьевки ЧМ-2018

В Москве завершилась жеребьевка финального раунда чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года на полях российских стадионов. Результаты объявлены в эфире "Первого канала".



Калининград узнал, за игрой каких команд можно будет летом наблюдать воочию на новом стадионе, который в настоящее время строится на Октябрьском острове.



Итак, 16 июня в 21:00 в Калининграде пройдет матч группы "D" Хорватия – Нигерия. 22 июня в 20:00 в квартете "E" стартует встреча Сербия – Швейцария. 25 июня в 20:00 начнется матч Испания – Марокко. И наконец, самый последней игрой, которая порадует наших зрителей станет матч с участием англичан. Им предстоит сыграть с Бельгией.

Сборная России сыграет в группе "A". Её соперниками стали Саудовская Аравия, Уругвай и Египет.