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Посольство РФ в Польше: у России нет ранее неизвестных записей переговоров из кабины самолёта Качиньского

16:16
  420 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Посольство России в Польше отреагировало на публичную реакцию соседнего государства в отношении высказывания президента Владимира Путина об обстоятельствах крушения самолёта президента республики Леха Качиньского под Смоленском. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ведомства.

"Нет никаких оснований для утверждений о том, что у России якобы есть какая-то новая, ранее неизвестная запись переговоров из кабины пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает. Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской комиссии во время расследования катастрофы. Расшифровка переговоров пилотов неоднократно публиковалась как официально, с польской стороны, так и в польских средствах массовой информации. Её легко можно найти в интернете. Речь не идёт о чем-то новом", — заявили в посольстве России в Польше.

В заявлении отмечается, что польским следователям не ограничивают доступ к обломкам самолёта, они могут в любое время приехать в Россию и работать с ними.

Ранее сообщалось, что во время итоговой пресс-конференции Владимир Путин сказал, что, пока СК РФ расследует авиакатастрофу, обломки самолёта Качиньского не будут переданы польской стороне. "Нужно прекратить спекуляции на этот счёт. Я лично читал расшифровку, где пилот говорил зашедшему в кабину человеку из окружения польского президента, что садиться нельзя", — заявил президент России.

После этого Министерство обороны Польши опубликовало заявление с требованием к российским властям незамедлительно передать польской стороне неизвестные ранее стенограммы разговоров в кабине самолёта. 

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1 комментарий Правила комментирования

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alinourda
alinourda #
18:18
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