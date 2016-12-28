Посольство РФ в Польше: у России нет ранее неизвестных записей переговоров из кабины самолёта Качиньского

Посольство России в Польше отреагировало на публичную реакцию соседнего государства в отношении высказывания президента Владимира Путина об обстоятельствах крушения самолёта президента республики Леха Качиньского под Смоленском. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ведомства.
"Нет никаких оснований для утверждений о том, что у России якобы есть какая-то новая, ранее неизвестная запись переговоров из кабины пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает. Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской комиссии во время расследования катастрофы. Расшифровка переговоров пилотов неоднократно публиковалась как официально, с польской стороны, так и в польских средствах массовой информации. Её легко можно найти в интернете. Речь не идёт о чем-то новом", — заявили в посольстве России в Польше.
В заявлении отмечается, что польским следователям не ограничивают доступ к обломкам самолёта, они могут в любое время приехать в Россию и работать с ними.
Ранее сообщалос
ь, что во время итоговой пресс-конференции Владимир Путин сказал, что, пока СК РФ расследует авиакатастрофу, обломки самолёта Качиньского не будут переданы польской стороне. "Нужно прекратить спекуляции на этот счёт. Я лично читал расшифровку, где пилот говорил зашедшему в кабину человеку из окружения польского президента, что садиться нельзя", — заявил президент России.
После этого Министерство обороны Польши опубликовало
заявление с требованием к российским властям незамедлительно передать польской стороне неизвестные ранее стенограммы разговоров в кабине самолёта.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t586
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.