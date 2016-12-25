Минобороны Польши потребовало от России ранее неизвестные стенограммы из самолёта Качиньского

Министерство обороны Польши опубликовало заявление, в котором требует, чтобы российские власти незамедлительно передали польской стороне неизвестные ранее стенограммы разговоров в кабине самолёта, разбившегося под Смоленском в 2010 году. В крушении погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщает РБК.

В польском министерстве считают, что российская сторона обладает стенограммами, которые никогда не были доступны Польше. Такой вывод последовал после пресс-конференции Путина 23 декабря, когда президент процитировал переговоры пилота самолёта и охранника Качиньского. По словам Путина, пилот заявлял о невозможности посадки, на что охранник ответил "Делай что хочешь, садись".

Польская сторона заявляет о фальсификации стенограмм и требует предоставить записи в качестве доказательства их подлинности.