Путин о передаче обломков самолёта Качиньского Польше: Нужно прекратить спекуляции на этот счёт
Скриншот прямого эфира пресс-конференции Владимира Путина
Президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции по итогам 2016 года сообщил, что России и Польше необходимо "прекратить спекуляции" на тему передачи обломков самолёта, упавшего под Смоленском. В результате авиакатастрофы в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Путин сказал, что, пока Следственный комитет России расследует авиакатастрофу, обломки переданы польской стороне не будут.
"Нужно прекратить спекуляции на этот счёт. Я лично читал расшифровку, где пилот говорил зашедшему в кабину человеку из окружения польского президента, что садиться нельзя", — заявил президент России.
Он также отметил, что в России стараются сделать всё, чтобы не допустить в мире нагнетания обстановки по данному вопросу.
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