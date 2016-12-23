Путин о передаче обломков самолёта Качиньского Польше: Нужно прекратить спекуляции на этот счёт

Президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции по итогам 2016 года сообщил, что России и Польше необходимо "прекратить спекуляции" на тему передачи обломков самолёта, упавшего под Смоленском. В результате авиакатастрофы в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.



Путин сказал, что, пока Следственный комитет России расследует авиакатастрофу, обломки переданы польской стороне не будут.



"Нужно прекратить спекуляции на этот счёт. Я лично читал расшифровку, где пилот говорил зашедшему в кабину человеку из окружения польского президента, что садиться нельзя", — заявил президент России.



Он также отметил, что в России стараются сделать всё, чтобы не допустить в мире нагнетания обстановки по данному вопросу.