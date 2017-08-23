Обвиняемым в расправе над Владимиром Кобером вынесли приговор

Фишера, Полукарова и Сайпулаева признали виновным в разбое, совершённом с применением насилия, опасного для здоровья, а также группой лиц по предварительному сговору. Последнего ещё и по ст. 228 УК РФ за незаконное хранение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере.





Все подсудимые решили обжаловать приговор. Анатолий Полукаров возмутился.

"13 лет? За что? За системный блок?", — удивился Полукаров. Организатор нападения Инна Пазникова получила девять лет общего режима. Анатолий Полукаров, его обвиняли непосредственно в убийстве, а также в нападении и хищении денег и вещей, получил 13 лет строгого режима. Петра Фишера приговорили к девяти годам. Набиюла Сайпулаев получил 11 лет строгого режима.

В среду, 23 августа, в Калининградском областном суде вынесли приговор обвиняемым в нападении на директора лицея №35 Владимира Кобера. Об этом из зала суда передаёт корреспондент Клопс.Ru.