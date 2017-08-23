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Обвиняемым в расправе над Владимиром Кобером вынесли приговор

14:35
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В среду, 23 августа, в Калининградском областном суде вынесли приговор обвиняемым в нападении на директора лицея №35 Владимира Кобера. Об этом из зала суда передаёт корреспондент Клопс.Ru.

Фишера, Полукарова и Сайпулаева признали виновным в разбое, совершённом с применением насилия, опасного для здоровья, а также группой лиц по предварительному сговору. Последнего ещё и по ст. 228 УК РФ за незаконное хранение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере. 

Организатор нападения Инна Пазникова получила девять лет общего режима. Анатолий Полукаров, его обвиняли непосредственно в убийстве, а также в нападении и хищении денег и вещей, получил 13 лет строгого режима. Петра Фишера приговорили к девяти годам. Набиюла Сайпулаев получил 11 лет строгого режима. 

Все подсудимые решили обжаловать приговор. Анатолий Полукаров возмутился.
 
"13 лет? За что? За системный блок?", — удивился Полукаров. 
 
Убийство произошло в ночь на 20 марта 2016 года в квартире директора калининградского лицея №35 Владимира Кобера. Трое мужчин в масках проникли в жилище, напали на его хозяина, избили и несколько раз ударили ножницами. Затем пострадавшему заклеили рот и замотали скотчем ноги. После этого один из преступников закрыл руками рот и нос директора, и тот задохнулся. Его 40-летняя сожительница призналась в том, что организовала нападение на него. Подозреваемых обвинили в разбое и убийстве, сопряжённом с разбоем. Позднее на суде обвиняемые заявили, что хотели только припугнуть Кобера. На последнем заседании один из фигурантов дела признал свою вину в разбое. Любовница Кобера заявила, что директор лицея был педофилом и приставал к её сыну. Коллегия присяжных заседателей оправдала Анатолия Полукарова, обвиняемого непосредственно в убийстве. Присяжные посчитали, что обвинение не смогло доказать его причастность именно к убийству.
 

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«Убийство Владимира Кобера»

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