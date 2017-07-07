Пришли припугнуть и забрать вещи подруги: в суде дали показания обвиняемые в убийстве Кобера

Обвиняемые в убийстве директора лицея №35 Владимира Кобера рассказали суду, что пришли его припугнуть и забрать вещи его любовницы. Об этом сообщила из зала суда корреспондент Клопс.Ru.



В пятницу, 7 июля, в Калининградском областном суде с участием присяжных заседателей прошло очередное слушание по делу об убийстве Кобера. В этот раз давали показания двое подозреваемых. Они рассказали свою версию событий.



"Мы не шли убивать и грабить, хотели только забрать её вещи и отпугнуть его. Она просила проучить его. Говорила, что он обижал её, домогался к её сыну и заставлял мальчика надевать женские туники. Я решил, что его надо побить, связать и вытащить на балкон, чтобы помёрз. А потом облить зелёнкой и снять на видео, чтобы его запугать. Мы пытались найти флеш-карты с записями педофилии", — рассказал подозреваемый Сайпулаев.

Со слов допрашиваемого, они втроём приехали к дому на ул. Гагарина. В квартире сожительницы Кобера, которая находится на втором этаже в этом же доме, ждали, пока она подаст им сигнал. Потом один из них надел перчатки и медицинскую маску. Мужчины поднялись наверх. Когда они вошли в квартиру, Кобер спал. Один из подозреваемых стал его избивать, а двое других держали.



"Я хотел уйти, но мне сказали держать его. Мужчина уже стоял на полу на четвереньках, я взял его за левую руку, которая оказалась под его шеей, и коленом наступил ему на спину. Я не хотел и не собирался его душить. Придавил коленом только спину. Мои знакомые обматывали его скотчем. Я ни разу его не ударил", — пояснил подозреваемый Полукаров, которого обвиняют по ст.105 УК РФ ("Убийство").



Женщина рассказала, где находятся видеокамеры, и сказала их испортить. "Когда обрызгали видеокамеры краской и в комнате включили свет, я увидел страшную картину. Там было много крови, я не понимал, откуда она, ведь у нас не было с собой никаких предметов. Мне стало плохо", — вспоминает подозреваемый.

Потом подозреваемые решили инсценировать грабёж и раскидать вещи. Выходя из квартиры, они забрали системный блок, чтобы уничтожить записи с камер, и две сумки.



"Очень сильно раскаиваюсь, прошу прощения у потерпевших, мы не хотели его убивать. Уходя, я сказал ей вызвать скорую помощь", — завершил один из обвиняемых — Сайпулаев, которого обвиняют по ст. 162 УК РФ ("Разбой").