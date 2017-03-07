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В Калининграде пошли под суд убийцы директора Кобера

12:26
  1650 0
  • Скриншот видеозаписи
Скриншот видеозаписи
Калининградская областная прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве директора лицея №35 Владимира Кобера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов изучили обвинительное заключение и утвердили его. После этого передали материалы  в Ленинградский районный суд. 41-летняя любовница погибшего, которая организовала преступление, а также трое исполнителей пошли под суд по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"). Одному из мужчин также предъявили ещё одно обвинение — по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряжённое с разбоем").

"Обвиняемые похитили из тайников, на которые им указала сообщница, деньги в сумме 137 000 рублей, 10 250 евро, 200 злотых, 11 долларов, 640 крон, а также различные золотые ювелирные изделия на общую сумму около 185 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемые похитили три сувенирных самурайских меча, бутылку виски Red Label, Apple iPhone 5, наручные часы UNLISTED, кожаное портмоне, часы Longines, золотые часы "Полёт", шестизарядный газовый револьвер MAUSER, 3 шариковые ручки PARKER RIALTO, WATERMAN и REGAL, 2 флеш-карты,  деревянную шкатулку, а также системный блок и другие компьютерные принадлежности, а всего на общую сумму более 181 тысячи рублей", — рассказали в прокуратуре.

Преступление произошло в ночь на 20 марта 2016 года в квартире директора калининградского лицея №35 Владимира Кобера. Трое мужчин в масках проникли в квартиру мужчины, напали на него, избили и несколько раз ударили ножницами. Затем пострадавшему заклеили рот и замотали скотчем ноги. После этого один из преступников решил убить жертву, хотя изначально подельники договаривались об избиении. Мужчина закрыл руками рот и нос директора, и тот задохнулся.

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