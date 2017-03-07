В Калининграде пошли под суд убийцы директора Кобера

Калининградская областная прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве директора лицея №35 Владимира Кобера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники правоохранительных органов изучили обвинительное заключение и утвердили его. После этого передали материалы в Ленинградский районный суд. 41-летняя любовница погибшего, которая организовала преступление, а также трое исполнителей пошли под суд по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"). Одному из мужчин также предъявили ещё одно обвинение — по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряжённое с разбоем").



"Обвиняемые похитили из тайников, на которые им указала сообщница, деньги в сумме 137 000 рублей, 10 250 евро, 200 злотых, 11 долларов, 640 крон, а также различные золотые ювелирные изделия на общую сумму около 185 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемые похитили три сувенирных самурайских меча, бутылку виски Red Label, Apple iPhone 5, наручные часы UNLISTED, кожаное портмоне, часы Longines, золотые часы "Полёт", шестизарядный газовый револьвер MAUSER, 3 шариковые ручки PARKER RIALTO, WATERMAN и REGAL, 2 флеш-карты, деревянную шкатулку, а также системный блок и другие компьютерные принадлежности, а всего на общую сумму более 181 тысячи рублей", — рассказали в прокуратуре.