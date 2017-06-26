Ножницы и куртка в крови: в областном суде продолжаются слушания по делу об убийстве Владимира Кобера

В понедельник, 26 июня, в Калининградском областном суде с участием присяжных заседателей прошло очередное слушание по делу об убийстве директора лицея №35 Владимира Кобера. Об этом корреспондент Клопс.Ru передал из зала суда.



Представители прокуратуры собирались озвучить результаты обысков в квартирах подозреваемых и опросить свидетелей. Процесс должен был начаться в 10:30, однако задержался на 40 минут из-за опоздания одного из присяжных. Фотографировать в зале суда журналистам запретили: размещение фотографий присяжных может затронуть их право на неприкосновенность личной жизни. Возразил и один из обвиняемых с формулировкой "Я нефотогеничный".

Доказательства

В заседании выступил государственный обвинитель, который продолжил исследование доказательств. Он сообщил, что во время обыска в квартире подозреваемого Анатолия Полукарова изъяли тёмную куртку. Надев резиновые перчатки, прокурор вскрыл запечатанную коробку и достал одежду, заляпанную бурыми пятнами. По словам гособвинителя, экспертиза заключила, что на ткани кровь, совпадающая с образцами крови Кобера. Её же обнаружили на обломке ножниц, которые прокурор достал из конверта и продемонстрировал присяжным.



Присутствующих ознакомили с протоколом обыска в квартире подсудимого Набилы Сайпулаева. У него нашли вещи, которые, по версии следствия, пропали из квартиры убитого. Среди них — шариковые ручки известных брендов, бутылка виски, кожаный саквояж, ноутбук, флеш-карты, золотые кольца, револьвер, который, предположительно, был собственностью Кобера, и другие вещи. На одном из двух самурайских мечей экспертиза обнаружила следы рук Сайпулаева. А у ножа с дарственной надписью "На долгую память из Узбекистана" имелись ножны — они остались в доме убитого директора.

Во время обыска у другого обвиняемого, Петра Фишера, обнаружен кошелёк с деньгами, также похищенный во время ограбления. Эксперт подсчитал, что общая стоимость похищенных вещей, не считая денег, составляет 382 423 рубля.



Далее прокурор намеревался допросить свидетелей, однако никто из них в суд не явился. На этом заседание завершилось. По окончании процесса адвокат одного из обвиняемых Сергей Плетенской пояснил Клопс.Ru, что прокурор планирует опросить около 20 свидетелей. Сколько это займёт времени, неизвестно.

"Всё будет зависеть от их явки, — сообщил адвокат. — Когда их опросят, свои доказательства начнёт представлять сторона защиты. Это тоже не быстро, так как у нас четверо подсудимых".

Камеры

На предыдущем заседании, 21 июня, в суде продемонстрировали записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в квартире Владимира Кобера, в подъезде и на улице. В их поле зрения попала расправа над директором лицея. Однако мужчин на видеозаписях не разглядеть: на них кофты с капюшонами, закрывающими лица. Видно лишь женщину, которая спокойно переговаривается с преступниками, а после их ухода сама вызывает полицию. Наружные видеокамеры засняли подозреваемых, входивших в подъезд около полуночи и выбегающих из дома примерно черед два часа после этого.