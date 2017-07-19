+22 °C
днем
+13 °C
ночью
19 июля 2017 г. 13:36
64 023 пользователей
за 24 часа на сайте
59.07 -0.11
Курс ММВБ на 19 июля 2017, 13:00
68.11 -0.28
Курс ММВБ на 19 июля 2017, 13:00
16.24 +0.05
Курс ЦБ на 20 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Любовница Кобера заявила, что директор лицея был педофилом и приставал к её сыну

11:15
  3158 0
Сожительница Владимира Кобера заявила, что организовала нападение на мужчину из-за того, что он приставал к её сыну. Об этом женщина сообщила в среду, 19 июля, в зале Калининградского областного суда. 
 
Женщина отметила, что жила с директором лицея с сентября 2015 года. Вскоре после начала отношений она якобы стала замечать, что сожитель проявляет нездоровый интерес к её сыну. Поэтому она решила обратиться к своим друзьям, чтобы они его "проучили". 
 
"Он заставлял моего сына смотреть порно, укладывал его спать в женской одежде. Я рассказала об этом своему другу Сайпулаеву. Он пообещал его проучить. Говорил, что нельзя трогать детей. Он должен был прийти, связать, облить зелёнкой и оставить соответствующие надписи на стенах. Договорились, что я оставлю ему ключи в подъезде и дам знак", — рассказала на суде обвиняемая Инна Паздникова.

Также Паздникова объяснила, почему не стала обращаться в полицию, когда якобы заметила приставания к мальчику. По словам женщины, она боялась за себя и мальчика.

"Он сказал, что у меня и у сына будут проблемы. Угрожал мне и ребёнку. У него круг общения — влиятельные люди", — добавила подсудимая. 
 
20 марта 2016 года трое мужчин проникли в квартиру директора лицея №35 Владимира Кобера и напали на него. Мужчины избили учителя, заклеили ему рот и связали скотчем. После этого один из преступников задушил его. Преступление организовала 40-летняя сожительница погибшего. Нападавших обвинили в разбое и убийстве, сопряжённом с разбоем. Позднее на суде обвиняемые заявили, что хотели только припугнуть Кобера. На последнем заседании один из фигурантов дела признал свою вину в разбое.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Убийство Владимира Кобера»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t673

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Убийство Владимира Кобера

Фото новости
"Я его бил и вынес из квартиры вещи": обвиняемые в расправе над Кобером продолжают давать показания в суде
17.07.1716:19
  4365 0
Фото новости
Пришли припугнуть и забрать вещи подруги: в суде дали показания обвиняемые в убийстве Кобера
07.07.1716:47
  7211 0
Фото новости
Уголовное дело по факту убийства директора лицея Кобера вернули прокурору
23.03.1716:49
  5120 0

Главные темы дня

Обиделся на сторожа: стал известен поджигатель, спаливший рынок в Черняховске
18 июля 201717:43
  9272 2
Обиделся на сторожа: стал известен поджигатель, спаливший рынок в Черняховске
Последний поход "Ирбенского": как в Калининграде оказался единственный в России плавучий маяк
Фото горячей новости
12:06
  4282 0
"Вестер" полностью рассчитался с долгом в почти 32 млн рублей
Фото горячей новости
11:44
  2521 0
С королевским размахом: 29 июля отметят день "Резиденции Королей"
Фото горячей новости
11:10
  5373
Власти региона планируют построить мост через Калининградский залив на деньги от "Платона"
Фото горячей новости
10:40
  1950 0

Лента новостей

Картинка
Против поджигателя рынка в Черняховске возбудили уголовное дело
13:01
  554 0  
Картинка
"Балтика" заключила контракт с бывшим полузащитником ЦСКА
12:54
  400 0
Картинка
Болельщики смогут забронировать бесплатные билеты на поезда между городами ЧМ-2018 в декабре
12:45
  273 0
Картинка
Алиханов: Парковкой у Детской областной больницы будут пользоваться не только пациенты
12:40
  470 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Про выборы и геополитику
  746 3
Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  6054 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo