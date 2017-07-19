Любовница Кобера заявила, что директор лицея был педофилом и приставал к её сыну

Сожительница Владимира Кобера заявила, что организовала нападение на мужчину из-за того, что он приставал к её сыну. Об этом женщина сообщила в среду, 19 июля, в зале Калининградского областного суда.
Женщина отметила, что жила с директором лицея с сентября 2015 года. Вскоре после начала отношений она якобы стала замечать, что сожитель проявляет нездоровый интерес к её сыну. Поэтому она решила обратиться к своим друзьям, чтобы они его "проучили".
"Он заставлял моего сына смотреть порно, укладывал его спать в женской одежде. Я рассказала об этом своему другу Сайпулаеву. Он пообещал его проучить. Говорил, что нельзя трогать детей. Он должен был прийти, связать, облить зелёнкой и оставить соответствующие надписи на стенах. Договорились, что я оставлю ему ключи в подъезде и дам знак", — рассказала на суде обвиняемая Инна Паздникова.
Также Паздникова объяснила, почему не стала обращаться в полицию, когда якобы заметила приставания к мальчику. По словам женщины, она боялась за себя и мальчика.
"Он сказал, что у меня и у сына будут проблемы. Угрожал мне и ребёнку. У него круг общения — влиятельные люди", — добавила подсудимая.
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