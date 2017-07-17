"Я его бил и вынес из квартиры вещи": обвиняемые в расправе над Кобером продолжают давать показания в суде

В понедельник,17 июля, в Калининградском областном суде допросили двоих обвиняемых в расправе над директором лицея № 35 Владимиром Кобером. Об этом из зала суда передала корреспондент Клопс.Ru.
Один из них, Наби Сайпулаев, заявил суду, что он полностью признаёт свою вину в части обвинения по ст.162 УК РФ ("Разбой"). Он не отрицает, что несколько раз ударил Кобера по голове и телу, а также вынес из его квартиры вещи. Но кроме этого, ему вменяют ещё одну статью, "Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере". Это обвинение Сайпулаев не признаёт.
"Я не наркоман. А наркотики, которые у меня обнаружили, мне подкинули сотрудники СОБРа во время задержания", — заявил в процессе Сайпулаев.
Государственный обвинитель опроверг эти слова подсудимого. Он заявил, что ранее Сайпулаев говорил, что хранил у себя амфетамин.
Далее в процессе изучили видеозапись показаний, которые Сайпулаев давал 26 марта 2016 года — через шесть дней после убийства. Съёмка велась в квартире Кобера, где всё оставалось таким же, как в ночь расправы. Разбросаные вещи, на стене надписи чёрной краской из баллончика, на полу около дивана убитого размазаны пятна крови. Подсудимая Инна Пазникова не смотрела видео, она опустила голову и теребила в руках носовой платок.
После перерыва суд допросил второго подозреваемого Петра Фишера, которому также обвиняют по статье "Разбой". Фишер рассказал, что отправился туда по просьбе своего знакомого Сайпулаева. По плану они должны были связать Кобера, припугнуть и облить зелёнкой.
«Инна сказала, что в квартире есть около 1500 долларов, которые мы можем взять. Также она просила найти и забрать видеозаписи с педофилией», — заявил Фишер.
По его словам, он вошёл в квартиру последним, помог связать ноги Кобера, когда тот был ещё жив и сопротивлялся. Затем Фишер вышел из кабинета и больше туда не возвращался. Он забрал себе золотые часы, два женских кошелька с небольшой суммой денег, а также несколько флешкарт.
Трое подозреваемых уехали в гараж Фишера, расположенный на Правой Набережной в Калининграде. Там Сайпулаев отдал ему 300 долларов. После чего они вызывали такси и разъехались по домам.
Оба подсудимых заявили в процессе, что не видели, кто именно задушил Кобера. Но утверждали, что около головы подсудимого находился только Полукаров.
Убийство директора лицея № 35 Владимира Кобера произошло в ночь на 20 марта
2016 года в его квартире. Трое мужчин с закрытыми лицами зашли в жилище, напали на его хозяина, избили и несколько раз ударили ножницами, после чего заклеили ему рот и связали скотчем. Один из преступников закрыл руками рот и нос директора, и тот задохнулся. Его 40-летняя сожительница призналась в том, что организовала нападение на него. Женщину и троих подозреваемых мужчин задержали через несколько дней
после преступления.
Все четверо обвиняются по ст. 162 УК РФ
("Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"). Анатолию Полукарову также вменяют ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряжённое с разбоем"). На прошлых заседаниях представители прокуратуры озвучили результаты обысков
в квартирах подозреваемых. А обвиняемые рассказали суду, что не хотели убивать Кобера
, а пришли его припугнуть и забрать вещи его любовницы.
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