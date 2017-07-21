Против предпринимателя, в чьей столовой отравились студенты, возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против предпринимателя, в чьей столовой отравились студенты в посёлке Совхозное. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.
Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). По версии следствия, предприниматель заключил договор в мае 2017 года на организацию питания для проживающих. С 18 по 20 июля в столовой готовили блюда с нарушением требований федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также с нарушением санитарных норм и правил.
"В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося, производятся допросы потерпевших и свидетелей. Ход предварительного следствия находится на контроле руководства следственного управления", — пояснили в ведомстве.
По словам представителя компании "СП ‟Энергосетьстрой”" Сергея Счастливого, в хостеле проживают и работают 188 студентов от 19 до 23 лет из разных городов России. Вечером 19 июля на ужин в столовой давали говяжью печень. Именно после этого студенты почувствовали недомогание. Кроме того, стало известно, что в этот день в посёлке Совхозное практически целый день не было электричества. Его отключили около 10:00, а включили в 16:00.
В среду, 19 июля, в пос. Совхозное массово отравились
студенты. Региональный Роспотребнадзор провёл проверку
по данному факту. Все заболевшие — работники "СП ‟
Энергосетьстрой”
" — питались в местной столовой. Сначала сообщалось о 40 пострадавших, позже их число выросло до 56. По результатам проверки ведомство обнаружило многочисленные нарушения санитарных норм. Деятельность столовой приостановлена. Региональное СУ СК проводит в хостеле
доследственную проверку. Четверо рабочих попали в больницу
.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.