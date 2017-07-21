Против предпринимателя, в чьей столовой отравились студенты, возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против предпринимателя, в чьей столовой отравились студенты в посёлке Совхозное. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.



Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). По версии следствия, предприниматель заключил договор в мае 2017 года на организацию питания для проживающих. С 18 по 20 июля в столовой готовили блюда с нарушением требований федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также с нарушением санитарных норм и правил.



"В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося, производятся допросы потерпевших и свидетелей. Ход предварительного следствия находится на контроле руководства следственного управления", — пояснили в ведомстве.

