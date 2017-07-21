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Против предпринимателя, в чьей столовой отравились студенты, возбудили уголовное дело

16:57
  356 0
Следователи возбудили уголовное дело против предпринимателя, в чьей столовой отравились студенты в посёлке Совхозное. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.
 
Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). По версии следствия, предприниматель заключил договор в мае 2017 года на организацию питания для проживающих. С 18 по 20 июля в столовой готовили блюда с нарушением требований федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также с нарушением санитарных норм и правил. 
 
"В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося, производятся допросы потерпевших и свидетелей. Ход предварительного следствия находится на контроле руководства следственного управления", — пояснили в ведомстве.
 
По словам представителя компании "СП Энергосетьстрой" Сергея Счастливого, в хостеле проживают и работают 188 студентов от 19 до 23 лет из разных городов России. Вечером 19 июля на ужин в столовой давали говяжью печень. Именно после этого студенты почувствовали недомогание. Кроме того, стало известно, что в этот день в посёлке Совхозное практически целый день не было электричества. Его отключили около 10:00, а включили в 16:00.

В среду, 19 июля, в пос. Совхозное массово отравились студенты. Региональный Роспотребнадзор провёл проверку по данному факту. Все заболевшие — работники "СП Энергосетьстрой" — питались в местной столовой. Сначала сообщалось о 40 пострадавших, позже их число выросло до 56. По результатам проверки ведомство обнаружило многочисленные нарушения санитарных норм. Деятельность столовой приостановлена. Региональное СУ СК проводит в хостеле доследственную проверку. Четверо рабочих попали в больницу
 
 

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