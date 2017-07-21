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После отравления в пос. Совхозное в больницу попали четверо рабочих

14:42
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В результате массового отравления в комплексе "Майский" в посёлке Совхозное в инфекционную больницу Калининграда госпитализировали четверых рабочих. Об этом сообщил Пётр Клеванный, директор ООО "Управляющая компания комплекс Майский", который обслуживал хостел, где жили пострадавшие. 
 
По данным источника Клопс.Ru, как минимум двух человек доставили в больницу с диагнозом "острый энтероколит, пищевая токсикоинфекция". По словам Клеванного, постояльцы хостела питались комплексными завтраками, обедами и ужинами в столовой, находящейся при общежитии. Ей уже год руководил член его семьи. Ещё одна родственница работала непосредственно в пищеблоке.
 
"Вечером 19 июля ко мне обратился один из проживающих в хостеле рабочих, он пожаловался на диарею и тошноту, симптомы отравления. По его словам, мужчине стало плохо, после того как он поел в столовой. 20 июля он не вышел на работу. Такие же симптомы, но в меньшей степени были отмечены ещё у нескольких человек. Мы вызвали скорую помощь. Нашлись и другие желающие пройти обследование. В итоге около 50 человек с симптомами и без отправились на обследование в инфекционную больницу. После обследования почти все, получив справки, вернулись в гостиницу", — сообщил Клеванный.
 
В гостинице, по словам директора компании, горбольница №1 разместила свой пост на случай, если инфекция коснётся кого-то ещё. Однако сейчас состояние остальных работников не вызывает никаких опасений.
 
"Вчера у нас была делегация из представителей Следственного комитета, полиции, Роспотребнадзора. Они взяли пробы пищи, воды и всего, что можно было. Я знаю, что и сам предприниматель также с утра сдал все пробы в независимую лабораторию, чтобы выявить, в чём проблема. Сейчас проводятся анализы и исследования. В столовой выявили ещё ряд нарушений, Роспотребнадзор запретил её деятельность на неопределённый срок. Если нарушения неустранимы, то значит столовая никогда работать не будет", — пояснил Клеванный.

Студотряды

По информации Клопс.Ru, в бывшем общежитии ЖБИ на сегодняшний день проживает около 200 человек. Все отравившиеся — студенты стройотряда, которые работают по трудовым договорам с АО "Совместное предприятие Энергосетьстрой". Всего их 12. Все они прибыли из разных регионов России. 

В Калининградской области по договору подряда с компанией "Янтарьэнерго" АО "СП Энергосетьстрой" устанавливает 185 опор под четыре высоковольтные линии протяжённостью почти в 40 км. Кабель прокладывается по Куршской косе Зеленоградского района для независимости от литовских электросетей пос. Рыбачьего и Морское.
 
В СУ СК по Калининградской области Клопс.Ru сообщили, что в ходе проверки следственные органы изъяли и исследуют документацию, регламентирующую трудовые отношения студентов с предприятием, организацию их проживания и питания на базе, документы на поставленную продукцию.
 
Очагами возникновения и распространения инфекции могли быть некачественная пища, нарушение технологии её приготовления либо больные сотрудники пищеблока. Для точного установления источника инфекции назначено исследование в областном Роспотребнадзоре.

Нарушения 

Как сообщили в Роспотребнадзоре, столовую организовали на площадях, арендованных у ООО УК "Комплекс Майский" для организации торговой точки. Площадь и планировка помещений не позволяли обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства, предъявляемых к организациям общественного питания.
 
"Наши сотрудники выявили множественные грубые нарушения санитарного законодательства в столовой. Нарушался технологический процесс, не было производственных цехов — плодоовощного и мясо-рыбного. Все полуфабрикаты в горячем отделе готовились на одном столе, там же хранилось сырьё. Складов вообще не было. Столовую и кухонную посуду мыли в раковинах вместе с полуфабрикатами и сырыми продуктами. На мясе, рыбе, овощах не было маркировочных ярлыков. Обеды к месту работы доставлялись на неспециализированном транспорте в пластиковых контейнерах. Помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, не было документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов", — сообщила руководитель управления Елена Бабура.
 
Предприниматель не уведомил Роспотребнадзор об открытии столовой, хотя, по сообщению ведомства, обязан был это сделать согласно федеральному законодательству. Из-за этого данный объект не находился на контроле и ранее не проверялся. На данный момент работа столовой приостановлена, материалы переданы в суд. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В среду, 19 июля, в пос. Совхозное массово отравились студенты. Региональный Роспотребнадзор провёл проверку по данному факту. Все заболевшие — работники СП "Энергосетьстрой" — питались в местной столовой. Сначала сообщалось о 40 пострадавших, позже их число выросло до 56. По результатам проверки ведомство обнаружило многочисленные нарушения санитарных норм. Её деятельность приостановлена. Региональное СУ СК проводит в хостеле доследственную проверку. 
 

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