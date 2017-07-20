В посёлке под Калининградом массово отравились студенты
В среду, 19 июля, в пос. Совхозное массово отравились студенты. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград"
во "ВКонтакте".
Вызов в диспетчерскую службу поступил около первой половины дня 20 июля. Заявитель сообщил, что накануне после ужина многие студенты, проживающие в комплексе "Майский", почувствовали боль в животе и тошноту. Утром их состояние ухудшилось. По предварительным данным, отравилось около сорока человек. На место направили экстренные службы региона. Также информацию передали в Роспотребнадзор. По данному факту проводится проверка.
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