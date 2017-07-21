Число отравившихся студентов под Калининградом возросло до 56 человек

В посёлке Совхозное Калининградской области, где массово отравились студенты, началась доследственная проверка. Об этом сообщает региональное СУ СК.

"По предварительным данным, с жалобами на недомогание после ужина 19 июля 2017 года обратилось 56 человек, трое с подозрением на пищевую токсико-инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Калининградской области", — говорится в сообщении ведомства.

Во время проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По её результатам примут процессуальное решение.