Экс-заместитель главы администрации Пионерского Юрий Копшев пойдёт под суд за получение взятки

В Пионерском бывший заместитель главы администрации Юрий Копшев предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.

Уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение через посредника взятки в крупном размере") будет направлено в суд. Мужчина свою вину не признал.

"В ходе предварительного следствия допрошено около 20 свидетелей, проведён ряд очных ставок между обвиняемым и свидетелями в целях устранения противоречий в показаниях. Также осмотрены документы, проведена криминалистическая судебная экспертиза", — добавили в региональном СУ СК РФ.

Против женщины, передавшей взятку, уголовное дело было прекращено. Она активно способствовала раскрытию преступления, совершённого экс-чиновником, и добровольно сообщила о посредничестве во взяточничестве.