Подозреваемый в получении взятки замглавы Пионерского спрятал деньги в тайнике (обновлено, видео)

В субботу, 21 января, замглавы администрации Пионерского, подозреваемого во взятке, арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



По данным Клопс.Ru, речь идёт о Юрии Копшеве. Сейчас он находится в следственном изоляторе.



Также в полиции раскрыли некоторые детали операции. Выяснилось, что после того, как чиновник получил от посредницы 160 тысяч рублей, он спрятал их в тайнике. Его, в свою очередь, подозреваемый оборудовал в почтовом ящике. Там наличные и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

20 декабря в Пионерском полицейские вместе с бойцами СОБР Росгвардии задержали заместителя главы администрации округа Юрия Копшева. Его подозревают в получении взятки от руководства одной из местных управляющих компаний. Позднее СК возбудил уголовное дело в отношении посредницы, взявшейся передать ему 160 тысяч рублей.