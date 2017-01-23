Подозреваемый в получении взятки замглавы Пионерского спрятал деньги в тайнике (обновлено, видео)
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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В субботу, 21 января, замглавы администрации Пионерского, подозреваемого во взятке, арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным Клопс.Ru, речь идёт о Юрии Копшеве. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Также в полиции раскрыли некоторые детали операции. Выяснилось, что после того, как чиновник получил от посредницы 160 тысяч рублей, он спрятал их в тайнике. Его, в свою очередь, подозреваемый оборудовал в почтовом ящике. Там наличные и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
20 декабря в Пионерском полицейские вместе с бойцами СОБР Росгвардии задержали
заместителя главы администрации округа Юрия Копшева. Его подозревают
в получении взятки от руководства одной из местных управляющих компаний. Позднее СК возбудил
уголовное дело в отношении посредницы, взявшейся передать ему 160 тысяч рублей.
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