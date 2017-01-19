СК возбудил дело в отношении посредницы, передавшей взятку замглавы Пионерского Копшеву
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Управление Следственного комитета по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которая выступила посредницей при передаче взятки замглавы администрации Пионерского Юрию Копшеву. Об этом Клопс.Ru сообщили два источника в правоохранительных органах региона.
По данным следователей, подозреваемая в декабре прошлого года получила от руководителя одной из управляющих компаний 160 тысяч рублей. Эти деньги она планировала передать заместителю главы администрации округа. За эту сумму Юрий Копшев должен был обеспечить предприятию общее покровительство.
Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершённое в крупном размере"). Позднее обоснованность этой меры проверила областная прокуратура и признала её законной.
Тем временем в отношении Юрия Копшева продолжается доследственная проверка. Чиновника задержали
20 декабря. Позднее стало известно, что его подозревают
в махинациях в сфере ЖКХ.
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