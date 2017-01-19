СК возбудил дело в отношении замглавы Пионерского Юрия Копшева за взятку

В региональном управлении СК возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Пионерского городского округа, подозреваемого в получении взятки. Об этом Клопс.Ru сообщил старший помощник руководителя ведомства Михаил Кармальков.

По данным источника Клопс.Ru в силовых структурах региона, речь идёт о Юрии Копшеве. В декабре прошлого года он получил взятку от директора местной управляющей компании. В материалах следствия указана компания "Жилфонд". Однако на сайте администрации городского округа нет такой организации. Максимально созвучный вариант — ООО "УК жилфондом".

В управлении СК уточнили, что уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника администрации возбудили по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки через посредника в крупном размере"). В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

"Взяткополучатель задержан по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, в его отношении решается вопрос о применении меры пресечения, проводятся иные процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.

Юрий Копшев пришёл в администрацию Пионерского в 2015 году. Там в его обязанности входил контроль за сферой ЖКХ, в том числе за ремонтом многоквартирных домов по программе капремонта. Перед тем как занять должность замглавы, он более четырёх лет руководил участком "Сельма" в одной из крупнейших управляющих компаний Калининграда — УК Ленинградского района.