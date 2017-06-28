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"И вывезем в лес по частям": коллекторы пригрозили облить кислотой калининградку из-за долга в 20 тыс. рублей

Автор: Ольга Запивалова
27 июня 201721:36
  2876 0
Архив Клопс.Ru
В Калининграде коллекторы угрожают женщине облить её кислотой и "вывезти в лес по частям" из-за долга в 20 тысяч рублей. Об этом Клопс.Ru рассказала сама клиентка микрофинансовой организации, 25-летняя Полина М.
 
По словам девушки, в конце 2016 года в её семье возникли финансовые проблемы, они с мужем остались без работы. Найдя новое место, супруг Полины получил зарплату только в январе. За несколько дней до Нового года семья решила взять небольшой заём. В одной из микрофинансовых организаций им предложили получить под проценты на месяц пять тысяч рублей.
 

Обещали пойти навстречу

 
"Компания называется "РосДеньги", — говорит Полина. — Мне дали подписать договор — несколько листов, исписанных мелким шрифтом. Изучить его подробно я не смогла: зрение плохое, освещение в офисе слабое, меня торопили. Сотрудницы заверили, что если вдруг мы не сможем вернуть деньги вовремя, то стоит позвонить в компанию, и мне предоставят рассрочку. Якобы они не работают с коллекторами, а если у должника сложности, идут ему навстречу. Я была уверена, что мы рассчитаемся вовремя".
 
Сумму с процентами, около семи тысяч рублей, супруги должны была вернуть 14 января. Однако у них скопился долг за коммуналку, и они просрочили выплату. Полина позвонила в "РосДеньги" и попросила о рассрочке долга.
 
"Мне пошли навстречу, я внесла пять тысяч рублей, — говорит девушка. — Сотрудники уверяли, что договор заморожен, и я должна ещё две тысячи и больше никаких процентов".
 
Однако окончательно долг М. так и не выплатили: хронически не хватало денег.
 

"Пора искупать тебя в кислоте"

 
В апреле на мобильник матери Полины пришли сообщения с угрозами: "Пора тебя в кислоте искупать за помощь в займе", "Завтра последний день, а развлекаться в первую очередь начнём с тобой, мразь". В СМС упоминалась фамилия девушки.
 
"Я сообщила об этом в "РосДеньги", и угрозы прекратились," — говорит Полина.
 
В начале мая деньги понадобились на похороны родственницы, Полина вновь попросила отсрочку. Ей ответили, что долг передаётся в коллекторское агентство, и положили трубку. В середине июня вновь раздался звонок.
 
"Мужской голос с акцентом сказал: "Если мы за тебя заплатим долг, то ты будешь должна уже не 17 тысяч, а 60", — говорит Полина. — От меня потребовали передать копию паспорта и написать расписку, что я согласна продать свою долю в квартире родителей, иначе меня "найдут по частям в лесу в четырёх пакетах", а моим родителям мало не покажется".
 
По словам Полины, в микрофинансовой организации сказали, что она должна уже более 20 тысяч рублей. "Я пока не могу устроиться на работу — у меня астма и ряд других хронических болезней дыхательных путей. Я постоянно хожу по врачам. Работает только муж", — говорит девушка. Она отказалась выплачивать долг и обратилась с заявлением в полицию.
 
Сообщение, которое получила мать Полины
 
Как пояснили Клопс.Ru в компании "РосДеньги", они не работают с коллекторами, и посоветовали обратиться относительно поступающих угроз в агентство "РусИнфо".  В агентстве пояснили, что лишь консультируют и оказывают информационные услуги клиентам. "С коллекторами наша деятельность не связана", — добавили в "РусИнфо".
 
Адвокат Полины Антон Самоха говорит, что с 2016 года действует закон, касающийся деятельности микрофинансовых организаций и взыскания задолженности с физических лиц.
 
"Коллекторы не вправе применять к должникам физическую силу, угрожать, оказывать психологическое давление, уничтожать или повреждать имущество, применять методы, опасные для жизни и здоровья, унижать честь и достоинство должника, — говорит адвокат. — Сведения о коллекторских агентствах должны быть внесены в государственный реестр и размещаться на сайте агентства по взысканию долгов. Деятельность коллекторов регулируют Федеральная служба судебных приставов, туда и надо жаловаться. Кроме того, можно обратиться в прокуратуру. Если в действиях коллекторов усматриваются признаки преступления, например, угроза применения тяжкого вреда здоровью, то это основание для подачи заявления в полицию по ст. 119 УК РФ. За нарушение закона коллекторскому агентству грозит крупный денежный штраф".
 
В июне 2017 года арбитражный суд Калининградской области оштрафовал на 50 000 рублей коллекторскую фирму, которая требовала от местного жителя возвращения долга. В апреле 2017 года в Калининграде неизвестные обесточили и изуродовали подъезд на ул. Красносельской, где живёт заёмщик. Коллекторы перерезали электрические и телефонные провода, изрисовали чёрной краской двери квартир и стены подъезда.
 
Несмотря на то что с января 2017 года в России начал действовать новый закон о коллекторах и защите должников, россияне стали всё чаще жаловаться, что из них буквально выбивают долги. Это и психологическое давление, и угрозы, и уничтожение имущества. При этом закон запрещает взыскателям причинять вред должнику, угрожать ему и применять физическую силу.
 

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