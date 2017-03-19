Уничтожение имущества и угрозы: россияне чаще стали жаловаться на коллекторов
Россияне-должники стали чаще жаловаться на методы работы коллекторов. Как сообщают "Ведомости",
такие данные предоставила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.
Жалобы поступают на психологическое давление, угрозы применения силы и даже уничтожене имущества. В январе доля таких жалоб из общего числа обращений составляла 7%, в феврале эта цифра поднялась до 13%, что больше, чем средний показатель за весь год, когда ещё не действовал закон о защите должников.
Напомним, новый закон о коллекторах вступил в силу
с 1 января 2017 года. Он запрещает причинять должнику вред, угрожать ему и применять силу. В феврале Федеральная служба судебных приставов сообщала,
что в связи с изменением закона в области не было организаций, имеющих право заниматься коллекторской деятельностью, – на тот момент они не успели перерегистрироваться.
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