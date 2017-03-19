Уничтожение имущества и угрозы: россияне чаще стали жаловаться на коллекторов

Россияне-должники стали чаще жаловаться на методы работы коллекторов. Как сообщают "Ведомости", такие данные предоставила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.

Жалобы поступают на психологическое давление, угрозы применения силы и даже уничтожене имущества. В январе доля таких жалоб из общего числа обращений составляла 7%, в феврале эта цифра поднялась до 13%, что больше, чем средний показатель за весь год, когда ещё не действовал закон о защите должников.