В Калининграде коллекторов, надоедавших должнику звонками, оштрафовали на 50 тыс. рублей
Арбитражный суд Калининградской области оштрафовал на 50 000 рублей коллекторскую фирму, которая требовала от местного жителя возвращения долга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Мужчина обратился с жалобой на коллекторов к судебным приставам. Он заявил, что ему постоянно звонят сотрудники одной из коммерческих организаций, которая занимается незаконной коллекторской деятельностью. В ведомстве рассмотрели заявление и привлекли компанию к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности").
"Управление ФССП России по Калининградской области доводит до граждан, что на данный момент, 21 июня 2017 года, в Управлении ФССП России по Калининградской области свидетельства о включении в госреестр не получила ни одна организация, занимающаяся возвратом просроченной задолженности. С начала года полномочия по ведению госреестра и контролю (надзору) за деятельностью юрлиц, осуществляющих функции по возврату просроченных задолженностей, возложены на Федеральную службу судебных приставов. Коллекторские организации, действующие незаконно, будут привлекаться к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 14.57 КоАП РФ. Максимальные штрафы для юридических лиц составят два миллиона рублей, для физических лиц — до 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.
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