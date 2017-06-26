Ребёнок, разбившийся на ул. Озёрной, выпал из окна, несмотря на удалённые ручки стеклопакетов
Двухлетний ребёнок, разбившийся насмерть 24 июня на ул. Озёрной, выпал из окна несмотря на снятые ручки стеклопакетов. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Трагедия произошла в 17:30. Двухлетний мальчик был дома с мамой и бабушкой. Ручки с рам были сняты в целях безопасности. Окно находилось в режиме проветривания. Ребёнку удалось каким-то образом дёрнуть стеклопакет и открыть его.
"Семья благополучная, на учёте не состояла. Для установления точной причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза", — пояснила собеседница.
Региональный следственный комитет напоминает родителям, что нужно держать окна в безопасном режиме проветривания, а москитная сетка не является защитой от несчастных случаев.
В Калининграде 24 июня на ул. Озёрной двухлетний ребёнок погиб
после падения из окна жилого дома. Квартира, где проживает семья, находится на пятом этаже.
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