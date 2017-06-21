Источник: Семилетняя девочка, выпавшая из окна пятого этажа в Калининграде, находится в реанимации

Семилетняя девочка, выпавшая из окна пятого этажа в Калининграде, находится в реанимации. Об этом Клопс.Ru сообщили два источника, близко знакомых с ситуацией.



Предварительно у ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, закрытые переломы левого бедра и левого предплечья. Сейчас девочка находится в Детской областной больнице, врачи продолжают её обследовать.



По данным очевидцев, ребёнка, стоявшего в открытом окне, заметили прохожие. Люди стали собираться у дома, но помочь девочке не успели — она сорвалась вниз. Пострадавшая растёт с особенностями в развитии. Её мать во время инцидента спала.