Источник: Семилетняя девочка, выпавшая из окна пятого этажа в Калининграде, находится в реанимации
Семилетняя девочка, выпавшая из окна пятого этажа в Калининграде, находится в реанимации. Об этом Клопс.Ru сообщили два источника, близко знакомых с ситуацией.
Предварительно у ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, закрытые переломы левого бедра и левого предплечья. Сейчас девочка находится в Детской областной больнице, врачи продолжают её обследовать.
По данным очевидцев, ребёнка, стоявшего в открытом окне, заметили прохожие. Люди стали собираться у дома, но помочь девочке не успели — она сорвалась вниз. Пострадавшая растёт с особенностями в развитии. Её мать во время инцидента спала.
Во вторник, 20 июня, на ул. Трибуца в Калининграде из окна пятого этажа выпала семилетняя девочка
. Об этом Клопс.Ru сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Вадим Якубов. По факту происшествия проводится проверка.
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