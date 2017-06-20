На ул. Трибуца девочка выпала из окна пятого этажа
Во вторник, 20 июня, в Калининграде из окна пятого этажа выпала девочка. Об этом Клопс.Ru сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Вадим Якубов.
Инцидент произошёл в многоэтажном доме на набережной Трибуца. Девочку госпитализировали. По данным источника в правоохранительных органах, жизни восьмилетней пострадавшей ничего не угрожает.
На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и сотрудники Следственного комитета. По факту происшествия проводится проверка.
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