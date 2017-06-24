На ул. Озёрной двухлетний ребёнок разбился, выпав из окна

Главные темы дня
Калининградское отделение "Единой России" выдвинуло кандидата на пост губернатора региона
23 июня 201719:17
7918 9
Закрыто, мёртво и небезопасно: семь вопросов о том, что происходит на раскопках Королевского замка
23 июня 201717:28
13501 1
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.